Rooney wprost o kontuzji Bielika: Wszystko inne, niż najgorsze, będzie bonusem

"Krystian Bielik leży i trzyma się za kolano. Jego okrzyk z bólu słychać z trybuny prasowej, która jest po drugiej stronie boiska" - napisał podczas sobotniego meczu Derby County z Bristol City (1:0) na Twitterze Ryan Conway z "The Athletic". Polak z boiska został zniesiony na noszach. Miał w oczach łzy. W 36. minucie zastąpił go Martyn Waghorn.

REKLAMA

Zobacz wideo Krystian Bielik o kulisach odejścia z Arsenalu: Emery nie wiedział, jakiego ma piłkarza

10 miesięcy przerwy nie załamało Krystiana Bielika. Jest najlepszy w zespole. "Kluczowa postać"

Bielik znów zerwał więzadła krzyżowe?

- Mamy nadzieję, że kontuzja Krystiana nie będzie poważna, ale nie wyglądało to dobrze - mówił Wayne Rooney po meczu.

Na poniedziałek Krystian Bielik ma zaplanowane szczegółowe badania. Zawodnik i jego klub obawiają się najgorszej diagnozy, czyli ponownego zerwania więzadeł krzyżowych w tym samym kolanie, które było operowane ostatnio. Przez to ten 23-letni zawodnik musiał pauzować dziesięć miesięcy.

W poniedziałek Wayne Rooney odpowiadał na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Derby na wyjeździe z Rotheram. Padło też pytanie o stan zdrowia Krystiana Bielika.

Bielik przejdzie szczegółowe badania. Klub obawia się najgorszej diagnozy

- Po dzisiejszych badaniach będziemy wiedzieć, jak poważna jest jego kontuzja. Ale to nie wygląda dobrze. Wszyscy boimy się najgorszego. Wszystko inne niż najgorsze byłoby bonusem. Krystian grał najlepszą piłkę nożną w swojej karierze - odpowiedział Rooney.

Krystian Bielik to były zawodnik Lecha Poznań, Legii Warszawa i Arsenalu Londyn. Do Derby trafił na początku sezonu 2019/2020. W tym sezonie w Championship wystąpił w trzynastu spotkaniach (we wszystkich wyszedł w podstawowej jedenastce), zdobył dwie bramki i otrzymał cztery żółte kartki.

Derby, w którym gra również inny Polak Kamil Jóźwik zajmuje osiemnaste miejsce w tabeli Championship. Nad strefą spadkową ma tylko pięć punktów przewagi.