Gruchnęły najnowsze wieści ws. Feio w Legii. "Nie chodzi o pieniądze"

- Jeszcze nie było komunikatu, bo rozmawiamy. Myślę, że jeżeli byłaby decyzja, że nie zostanę, to byłoby to oczywiście zakomunikowane, najpierw wewnętrznie, potem zewnętrznie. Natomiast trwają rozmowy - mówił Goncalo Feio o swojej przyszłości w Legii Warszawa po porażce z Cracovią (1:3). W tej sprawie co i rusz pojawiają się nowe informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Goncalo Feio negocjuje z Legią Warszawa. Wszystko wydaje się jasne

Wszystko powinno wyjaśnić się już niedługo. - Ta decyzja jest już bardzo blisko. Według mojej wiedzy do czwartku (22 maja - red.) będzie już decyzja w sprawie Goncalo Feio - informował dziennikarz Tomasz Włodarczyk. A czego należy się spodziewać?

Zobacz też: Totalna katastrofa klubu Polaka. Już zdecydowali ws. jego przyszłości

Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał portal legia.net. Otóż we wtorek 20 maja Portugalczyk miał spotkać się z władzami klubu, w tym dyrektorami Michałem Żewłakowem i Fredim Bobiciem. A porozumienie wydaje się być o krok.

Media: Goncalo Feio pozostanie trenerem Legii Warszawa. "Jest chęć"

"Obie strony przybliżyły się do wspólnego stanowiska i jest chęć, by Portugalczyk pozostał na stanowisku" - czytamy. Przy czym szkoleniowiec stawia warunki. "Feio również tego chce, ale jeśli ma walczyć z zespołem na trzech frontach, a przede wszystkim być skutecznym w walce o mistrzostwo Polski, to oczekuje kilku zmian i korekt, tak by wszystko funkcjonowało lepiej. Obie strony zaznaczają, że nie chodzi o pieniądze" - wyjaśniono.

Zatem bardzo możliwe, że lada moment przyszłość 35-latka będzie znana. Warto przypomnieć, że w Legii Warszawa pracuje on od kwietnia zeszłego roku i dotychczas poprowadził ją w 61 meczach (35 zwycięstw, 11 remisów, 15 porażek). W obecnym sezonie zdobył z nią Puchar Polski.