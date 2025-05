Lewandowski odpowiedział na ofertę innego klubu! Kibice nie wytrzymali

Robert Lewandowski stracił ostatnio pozycję lidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ligi hiszpańskiej. Kontuzja mięśnia półścięgnistego w lewym udzie sprawiła, że nie mógł trafić do bramki rywala przez kilka ostatnich tygodni. Jeśli chodzi o rozgrywki La Liga, to ostatni raz pokonał bramkarza - 30 marca podczas meczu z Gironą. Kylian Mbappe w samym maju zanotował za to sześć ligowych trafień. Kwestia Trofeo Pichichi jest już zatem praktycznie wyjaśniona.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają

Tuż po ostatnim meczu z Villarrealem fani nie byli zadowoleni z Lewandowskiego. Sam zainteresowany wiedział, że spisał się słabo, natomiast głosy w sieci były jednoznaczne. "Granie z nim jeszcze jednego sezonu to strzał w stopę" - można było przeczytać. Hiszpańskie media uważają, że świetnym następcą Polaka byłby Julian Alvarez. Trudno będzie jednak przekonać do tego transferu prezydenta Atletico Enrique Cerezo.

Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca 2026. Wiele wskazuje na to, że uda się go wypełnić, przynajmniej taki jest cel naszego piłkarza. "Mundo Deportivo" ujawnił, że zarówno on, jak i Ferran Torres otrzymali ostatnio interesujące oferty, natomiast obaj "chcą pozostać w katalońskim zespole". Błyskawicznie na te wieści zareagowali fani.

"Czy obaj mogą odejść? Potrzebujemy pieniędzy na finansowanie Gyokeresa", "jeśli Barcelona byłaby poważnym klubem, to sprzedałaby Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej", "nie powinien kontynuować gry w tej drużynie, ale to zarząd pełny klaunów", "pensja Lewandowskiego jest zbyt duża, musi odejść", "doceniamy to, co zrobił, ale nadszedł już jego czas", "dlaczego piłkarzom tak trudno odejść? Nie wyobrażam sobie, żeby Barca rozpoczęła kolejny sezon bez napastnika" - oznajmili w komentarzach.

Oni mogą wzmocnić FC Barcelonę w lecie. Hansi Flick zmienił zdanie

"MD" podkreślił za to, że priorytetem Hansiego Flicka na najbliższe okienko transferowe jest Luis Diaz z Liverpoolu. Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito" podawał niedawno, że Kolumbijczyk sam miał zaoferować się katalońskiej drużynie. Rzekomo przeciwnikiem tego pomysłu miał być... właśnie Hansi Flick, który uznał, że "nie pasuje on do profilu" zespołu. Najwyraźniej zmienił jednak zdanie.

Hiszpanie ujawnili również, że ostatnio zostały wznowione rozmowy z Marcusem Rashfordem, który spędził rundę wiosenną na wypożyczeniu w Aston Villi. Negocjacje prowadzi agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi.

"To jeden z najbardziej wpływowych agentów na arenie międzynarodowej, który ma bliskie powiązania z katalońskim klubem" - czytamy. "Pini nie robi niczego bez powodu" - dodał David Sanchez, wyjaśniając, że kiedy ten człowiek wchodzi do transferowej gry, to zwykle wtedy, gdy negocjacje są na dobrej drodze do finalizacji.