Wiktorowski podjął decyzję. Wraca do pracy akurat na Roland Garros

Kiedy pod koniec 2021 roku Wiktorowski rozpoczynał współpracę ze Świątek, obie strony ostrożnie zakładały, że Polak będzie opcją tymczasową. Okazało się jednak inaczej. W pierwszym pełnym sezonie pod jego wodzą tenisistka osiągnęła życiową formę. Po raz drugi w karierze wygrała French Open i kilka innych turniejów, zaliczając niebywałą serię 37 zwycięstw z rzędu! Z kolei w drugiej części tamtego fenomenalnego roku Iga zdobyła tytuł US Open.

Kolejny rok w wykonaniu Świątek także był znakomity, gdyż wygrała w nim aż 8 zawodów, w tym oczywiście Rolanda Garrosa. Ale już poprzedni był dobry tylko do połowy. Polka była świetna w pierwszej części sezonu, obroniła wielkoszlemowy tytuł z Paryża, lecz na igrzyskach w tym samym mieście, na swoich ukochanych kortach, wywalczyła zaledwie brąz. Zaczęto mówić, że formuła jej pracy z Wiktorowskim się wyczerpała, a czarę goryczy przelał pozytywny wynik testu antydopingowego spowodowany zanieczyszczeniem partii melatoniny. Tę pomyłkę można było uznać za błąd sztabu - choć sama tenisistka nigdy nie postawiła sprawy w taki sposób.

Trenował Świątek, teraz będzie komentował jej poczynania na korcie. Ponownie

Ostatecznie w październiku 2024 roku Wiktorowski został zwolniony, a trenerem Polki został Wim Fissette. Czy ta zmiana wyszła Świątek na dobre? Wyniki osiągane przez nią w tym roku każą w to wątpić.

Z kolei Wiktorowski na jakiś czas odsunął się od tenisa i nie zdecydował się na prowadzenie innych zawodników, chociaż krążyły takie pogłoski. Sam zainteresowany twierdził, że po trzech latach intensywnej pracy, pragnie odpocząć i skupić się na życiu prywatnym.

Jak donosi "Fakt", Wiktorowski najwyraźniej już naładował baterie... a może ciągnie wilka do lasu? Okazało się, że 44-latek pojawi się na turnieju Rolanda Garrosa, gdzie w ramach pracy dla stacji Eurosport będzie komentował spotkania.

Jak na razie nie wiadomo, czy w takim wypadku Wiktorowskiemu dane będzie pracować przy spotkaniach granych przez Świątek. Jeżeli jednak tak by się stało, to "Fakt" przypomniał, że ni byłby to pierwszy raz. W 2020 roku to właśnie on wraz z Markiem Furjanem komentował pierwszy finał Świątek na tym turnieju, który Polka wygrała z Sofią Kenin.