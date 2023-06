W Arabii Saudyjskiej idą na całość. Dogadali się! Hitowy transfer

Arabia Saudyjska rozpycha się coraz mocniej w piłkarskim świecie. Po transferze Cristiano Ronaldo do Al-Nassr na początku tego roku do ligi saudyjskiej dołączyli już Francuzi, czyli Karim Benzema oraz N'Golo Kante - obaj zawodnicy dołączyli do Al-Ittihad, czyli mistrza kraju. Na tym oczywiście nie koniec. Al-Hilal przebił rekord transferowy w historii ligi ponad trzykrotnie, płacąc aż 55 mln euro za Rubena Nevesa z Wolverhampton. Kolejne ruchy klubów saudyjskich są tylko kwestią czasu. Wiele z nich jest powiązanych z promocją kandydatury tego kraju w kontekście organizacji mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Al-Hilal sprowadza kolejną gwiazdę do ligi saudyjskiej. To piłkarz Chelsea

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podał, że wkrótce do ligi saudyjskiej dołączy Kalidou Koulibaly. Senegalczyk opuści Chelsea i przeniesie się do Al-Hilal za 25 mln euro, przez co zostanie drugim najdrożej kupionym piłkarzem w historii. Były piłkarz Napoli przejdzie w ten weekend testy medyczne oraz podpisze trzyletni kontrakt. Tym samym Chelsea odzyska część pieniędzy, które w niego zainwestowała latem zeszłego roku - mowa o 38 mln euro, które musiała zapłacić Napoli. Warto dodać, że wcześniej o Koulibaly'ego starał się Inter Mediolan, ale tylko na zasadzie wypożyczenia.

Koulibaly zagra w swoim szóstym klubie w karierze. Defensor zaczynał od francuskiego SR Saint-Die, a potem grał odpowiednio w barwach FC Metz, KRC Genk, Napoli i wspomnianej Chelsea. Naturalnie na Senegalczyku nie skończą się ruchy Saudyjczyków. Niewykluczone, że wkrótce do tego grona dołączą tacy piłkarze, jak Edouard Mendy, Callum Hudson-Odoi, Pierre-Emerick Aubameyang, Hirving Lozano, Bernardo Silva, Saul Niguez, Hakim Ziyech czy Thomas Partey.

Koulibaly zagrał w 32 meczach minionego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Dodatkowo Chelsea z Senegalczykiem w składzie zachowała 11 czystych kont. Warto dodać, że umowa Koulibaly'ego z Chelsea była ważna do końca czerwca 2026 roku. Al-Hilal zakończył sezon ligi saudyjskiej na trzecim miejscu, tuż za Al-Ittihad oraz Al-Nassr.