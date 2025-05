Ależ transfer w Ekstraklasie. Zabierają rywalom kolejnego piłkarza

Jagiellonia Białystok udowodniła, że ubiegły sezon, w którym sięgnęła po mistrzostwo Polski, nie był przypadkiem. Bardzo dobra praca Adriana Siemieńca, jak i władz, pokazała, że z drużyną trzeba będzie się liczyć, niezależnie od tego, czy gra w europejskich pucharach, czy też nie. Niedługo rozpocznie ona kolejne rozgrywki, natomiast fani mogą się obawiać o to, kto pozostanie w zespole. Wiemy już, że z wypożyczeń wracają Enzo Ebosse oraz Darko Churlinow, natomiast to grono jest jeszcze większe.

Sensacyjny transfer w ekstraklasie? Górnik Zabrze "rozbiera" Jagiellonię Białystok

Ostatnio pisaliśmy, że żona Michala Sacka, Nika, poinformowała na Instagramie, że po 2,5 roku gry piłkarz opuszcza Jagiellonię Białystok. Portal iSport.cz ujawnił teraz, że może on trafić do Górnika Zabrze, gdzie mógłby się spotkać z dwoma rodakami: Patrikiem Hellebrandem oraz Lukasem Ambrosem. Informację potwierdził również serwis Meczyki.pl.

Sacek ma podpisać trzyletni kontrakt, natomiast na poniedziałek zaplanowano testy medyczne. "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce dołączy do nowego zespołu" - czytamy. Byłby to kolejny zawodnik, który w ostatnich dniach zamienił białostocką drużynę na Górnika. Niedawno ogłoszono przecież transfer Jarosława Kubickiego. "Górnik okazał się bardzo konkretny w rozmowach" - przekazał Kubicki w rozmowie z klubowymi mediami. "Dużym atutem jest fajny stadion i aglomeracja. Klub jest utytułowany o bogatej historii. To wszystko daje dobry klimat, który sprzyja temu, by grać w piłkę" - uzupełnił.

Górnik pokazuje zatem, że w przyszłym sezonie chce powalczyć o coś więcej. Poza Kubickim do drużyny dołączyli ostatnio: Theodoros Tsirigotis, Wiktor Nowak, Gabriel Barbosa czy Natan Dzięgielewski. Dowiedzieliśmy się również, że kontrakt przedłużył Lukas Podolski.

Górnik Zabrze zakończył sezon Ekstraklasy na dziewiątym miejscu z dorobkiem 47 pkt. Nieco ponad miesiąc temu doszło do zmiany na stanowisku trenera, a Jana Urbana zastąpił Piotr Gierczak. Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie on również kolejne rozgrywki.