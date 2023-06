Reprezentant Polski przekroczył granicę chamstwa. "Jest mi wstyd"

Piłkarze i kibice reprezentacji Polski będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o meczu z Mołdawią w ramach eliminacji do EURO 2024. Zawodnicy Fernando Santosa po pierwszej połowie prowadzili w Kiszyniowie 2:0, a wszystko za sprawą bramek Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. W drugiej części spotkania gospodarze zdołali jednak trzykrotnie pokonać Wojciecha Szczęsnego i wygrali 3:2.

Krystian Bielik odniósł się do skandalicznych słów w mediach społecznościowych. "Przepraszam"

Całe spotkanie z ławki rezerwowych obserwował Krystian Bielik. Piłkarz nie pojawił się na boisku, ale za to "popisał" się skandalicznym wpisem na Instagramie. Pod jego komentarzem do zdjęcia Kamila Glika jeden z użytkowników odniósł się do wydarzeń z wtorkowego meczu. "Zabawę to mieliście w Kiszyniowie, kopaczu" - napisał. "Zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie" - brzmiała skandaliczna odpowiedź Bielika, która, mimo usunięcia tego komentarza, nie zniknęła z sieci.

Reprezentant Polski, który obecnie przebywa na wakacjach na Maruitiusie, postanowił się szybko zreflektować. "Przepraszam za mój wczorajszy komentarz wszystkich kibiców. Było to kompletnie niepotrzebne. Jest mi wstyd, nigdy nie powinno się to wydarzyć. Jako reprezentantowi Polski nie wypada mi pisać w taki sposób" - napisał w relacji na Instagramie. Skrucha 25-latka to ukłon w kierunku kibiców, jednak niestosowny komentarz z pewnością odbije się na jego wizerunku.

Bielik przeprosił za niestosowny komentarz Krystian Bielik/Instagram (screen)

Bielik rozegrał jak do tej pory 11 spotkań w barwach reprezentacji Polski. Zadebiutował we wrześniu 2019 roku w meczu ze Słowenią (0:2) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Po raz ostatni zaprezentował się z kolei w towarzyskim starciu z Niemcami na PGE Narodowym w Warszawie 16 czerwca tego roku. W pożegnalnym meczu Jakuba Błaszczykowskiego spędził na murawie 13 minut.