Manchester City pobije rekord transferowy? Potrzebne 100 mln euro

Manchester City zakończył sezon 22/23 we wspaniałym stylu. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zdobył potrójną koronę, wygrywając mistrzostwo Anglii, FA Cup oraz Ligę Mistrzów. W dwóch finałach Man City pokonało odpowiednio Manchester United oraz Inter Mediolan. Teraz przed klubem letnie okno transferowe, w którym znów może się wydatnie wzmocnić. Z mistrzami Anglii może się pożegnać m.in. Ilkay Gundogan, Kyle Walker czy Bernardo Silva. Do tej listy może dołączyć kolejny zawodnik.

Manchester City pobije kolejny rekord? Chce gwiazdę RB Lipsk

ESPN informuje, że Aymeric Laporte może odejść z Manchesteru City w poszukiwaniu regularnej gry. Hiszpan zagrał zaledwie 12 meczów w Premier League i przegrywał rywalizację m.in. z Rubenem Diasem, Johnem Stonesem czy Nathanem Ake. Ze względu na ważną umowę do czerwca 2025 roku Manchester City będzie żądał za niego sporych pieniędzy. Wcześniej media łączyły Laporte z Realem Madryt czy FC Barceloną. A kto może go zastąpić? Man City zdecyduje się na Josko Gvardiola, zdaniem ESPN. Chorwat jest piłkarzem RB Lipsk od lata 2021 roku i niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku.

Niemcy mogą za niego żądać wielkich pieniędzy - mowa o kwocie w okolicy 100 mln euro. Jednocześnie Lipsk chciałby zatrzymać Gvardiola na jeszcze jeden sezon. Gdyby Manchester City spełnił wymagania trzeciej drużyny Bundesligi, to pobiłby rekord transferowy, jeśli chodzi o obrońców. Obecnie ten "tytuł" dzierży Harry Maguire, który przechodził do Manchesteru United z Leicester City za 87 mln euro. Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Matthijs de Ligt (85,5 mln do Juventusu), a podium zamyka Virgil van Dijk (84,6 mln do Liverpoolu).

Warto dodać, że Gvardiol nie byłby najdroższym piłkarzem w historii Manchesteru City. Mistrzowie Anglii pobili rekord latem 2021 roku, kupując Jacka Grealisha za 117,5 mln euro z Aston Villi. Gvardiol zagrał w 41 meczach minionego sezonu, w których strzelił trzy bramki, a Lipsk zachował łącznie 13 czystych kont. Wcześniej defensor grał dla Dinama Zagrzeb, którego jest wychowankiem.