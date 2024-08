Potężna awantura po meczu Legii. Wszystko przez gest Feio

Legia Warszawa po nie najlepszym meczu, ale ostatecznie awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Stołeczny klub zremisował u siebie 1:1 z Broendby IF, a w całym dwumeczu wygrał 4:3. Stawkę i emocje, które odczuwały obie drużyny oraz ich sztaby najlepiej pokazały sceny po zakończeniu spotkania, gdy doszło do przepychanek. Wszystko zaczęło się najpewniej od mało kulturalnych gestów Goncalo Feio w kierunku kibiców duńskiego klubu.

