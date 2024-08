Stało się! Niesamowity wyczyn Igi Świątek. Jest najlepsza w historii!

Co wydarzyło się od momentu, w którym Iga Świątek prowadziła 5:2 w drugim secie, aż do końca tejże partii przegranej przez Polkę 6:7(8)? Nie wiemy i zapewne ona sama też nie do końca. Raszyniance rzadko zdarzają się aż takie przestoje w grze, a Warwarze Graczowej jeszcze rzadziej takie powroty do meczu ze światową czołówką.

Świątek niestraszna żadna burza

Najważniejsze jednak, że brązowa medalistka olimpijska z Paryża szybko zapomniała o gorszych chwilach i w trzecim secie wróciła do dobrej gry, wygrywając 6:2. Nasza reprezentantka zagra w 1/8 finału z rozstawioną z "15" Ukrainką Martą Kostiuk i będzie musiała uważać na nagłe spadki poziomu gry, bo rywalka będzie jeszcze mocniejsza. Niemniej przeciwko Francuzce Świątek wyśrubowała kilka fenomenalnych statystyk.

Iga Świątek goni Serenę Williams. W jednym już ją przebiła

Najbardziej imponująca dotyczy słynnych już "bajgli", czyli setów wygrywanych przez Polkę 6:0. Jak wyliczyło zajmujące się tenisowymi statystykami konto OptaAce, Świątek już po raz 27. triumfowała w partii 6:0, a ogólnie aż 11,2% setów, które kiedykolwiek rozegrała w turniejach rangi WTA 1000, kończyło się takim wynikiem na jej korzyść. To zdecydowanie najwyższy procent spośród wszystkich zawodniczek w historii, odkąd format ten wprowadzono w 2009 roku. Druga w zestawieniu Serena Williams ma "tylko" 6%.

Jest jednak pewna statystyka, w której Świątek nadal goni legendarną Amerykankę i wcale nie jest bez szans, by ją dogonić. Chodzi o liczbę wygranych meczów w turniejach rangi WTA 1000 w jednym sezonie. Triumf z Graczową był 28 takim w wykonaniu Polki w 2024 roku. Rekord należący do Williams to 36 i biorąc pod uwagę, że zostało jeszcze trochę "tysięczników" w tym sezonie, Polka zdecydowanie ma szansę jej dorównać, a nawet przebić.