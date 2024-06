Polsat ogłasza. Ważne wieści dla kibiców polskich drużyn w pucharach

"Według informacji Sport.pl finalizowane są umowy na pokazywanie tegorocznych kwalifikacji do europejskich pucharów. Blisko podpisania dokumentów jest już Wisła Kraków, która zacznie zmagania jako pierwsza. Jasność w kwestii ofert mają też Jagiellonia, Śląsk i Legia. Wygląda na to, że w tym roku sporo klubowego, międzynarodowego futbolu trafi do Polsatu" - informował przed tygodniem Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Jego informacje potwierdziły się przed czterema dniami w kontekście Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Polsat Sport pokaże mecze obu polskich klubów w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Legia i Śląsk rozpoczną zmagania od drugiej rundy, ale rozstawiona w nich będzie tylko drużyna prowadzona przez Goncalo Feio.

Polsat Sport pokaże mecze Wisły Kraków w europejskich pucharach

We wtorkowe popołudnie przekazano informację, że Polsat Sport pokaże także mecze Wisły Kraków w eliminacjach Ligi Europy. "Mecze "Białej Gwiazdy" o prawo reprezentowania naszego kraju w Europie będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu oraz w streamingu internetowym Polsat Box Go" - poinformowała stacja. Warto dodać jednak, że chodzi o mecze domowe.

Wisła Kraków grę w eliminacjach LE rozpocznie od pierwszej rundy, w której zmierzy się z kosowskim KF Llapi 1932. Pierwszy mecz Wisła zagra na wyjeździe 11 lipca, a rewanż u siebie 18 lipca. W razie odpadnięcia z KF Llapi Wisła spadnie do Ligi Konferencji Europy, gdzie będzie kontynuowała walkę o puchary w drugiej rundzie eliminacji.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, która stacja pokaże mecze Jagiellonii Białystok w eliminacjach Ligi Mistrzów. Z informacji Kacpra Sosnowskiego wynikało, że najmocniejsza jest oferta Polsatu, ale potwierdzenia w tej sprawie jeszcze nie było. Jagiellonia rozpocznie grę w eliminacjach LM od drugiej rundy, a rywala pozna w środę 19 czerwca.