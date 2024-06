Rosjanie zdecydowali ws. Rybusa. Ma ogromny problem

Odkąd Maciej Rybus wyjechał do Rosji w 2012 r., spędził tam prawie całą karierę. Jeden sezon grał we francuskim Olympique Lyon. Nie wyjechał z Rosji, kiedy zaczęła się agresja na Ukrainę. Tłumaczył to troską o rodzinę.

Wiadomo, co z przyszłością Rybusa

W zakończonym niedawno sezonie Maciej Rybus zagrał w ośmiu meczach, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Większość spotkań rozegrał wiosną, ponieważ pierwszą część sezonu stracił z powodu kontuzji.

Wiosną wokół niego urosło sporo kontrowersji. Przede wszystkim stracił w oczach polskich kibiców po głośnym wywiadzie dla TVP Sport, w którym przyznał, że w ogóle nie śledzi wydarzeń z Ukrainy, nie interesuje się polityką i nie przejmuje się losem pokrzywdzonych przez wojnę Ukraińców. W maju obchodził rosyjski Dzień Zwycięstwa z przypiętą wstążką św. Jerzego, która jest symbolem rosyjskiego nacjonalizmu.

W ostatnim czasie Rubin Kazań zapowiedział, że dojdzie do rozmów z Rybusem nt. nowego kontraktu. Wiadomo było, że Polak chce zostać na dłużej, ale stanowisko klubu nie było znane rosyjskim mediom. - Nie ma jeszcze żadnych szczegółów na temat planów transferowych. Jeśli rozmawiamy o naszych zawodnikach, to w sprawie Macieja Rybusa wszystko wyjaśni się w nadchodzących dniach - powiedział Aleksandr Aibatow, dyrektor generalny Rubina, w rozmowie z portalem sport24.ru.

Sport.ru donosi teraz, że wszystko jest już jasne ws. Rybusa. Rozmowy nie poszły po myśli Polaka. Obie strony nie doszły do porozumienia, co potwierdził agent piłkarza.

- Nie mogliśmy dojść do porozumienia z Rubinem w sprawie przedłużenia kontraktu. Nie udało nam się, ale nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej odpowiedzi z klubu, że zawodnik opuszcza drużynę jako wolny agent. Najprawdopodobniej będziemy teraz szukać innych opcji kontynuowania kariery - powiedział Oreszczuk.

Maciej Rybus skończy w sierpniu 35 lat. Transfermarkt wycenia go na kwotę 150 tys. euro.