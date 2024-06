Wiemy, gdzie kibice obejrzą mecze Legii i Śląska w pucharach!

Z końcem poprzedniego sezonu poznaliśmy zespoły, które będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Mistrzów znalazła się Jagiellonia Białystok, natomiast w Lidze Europy o awans walczyć będzie Wisła Kraków. W Lidze Konferencji będą za to dwa polskie kluby: Legia Warszawa oraz Śląsk Wrocław. W poprzednim sezonie w fazie grupowej w Europie grały dwa zespoły z Polski: Raków Częstochowa w Lidze Europy i Legia w Lidze Konferencji. Do tej pory nie było wiadomo, kto pokaże mecze Legii i Śląska od drugiej rundy eliminacji LKE. Aż do piątkowych godzin porannych.

Wiadomo, kto pokaże mecze Legii i Śląska w Lidze Konferencji. Wyjaśnione

Okazuje się, że transmisje z meczów Legii i Śląska w Polsce przeprowadzi Polsat. O tym poinformował Śląsk, publikując oficjalny komunikat na stronie internetowej klubu. - Dziękujemy telewizji Polsat za udane rozmowy. Powrót Śląska do europejskich pucharów to ważne wydarzenie dla naszego klubu i kibiców, więc nie wyobrażaliśmy sobie, że mecze nie będą transmitowane w telewizji. Cieszymy się, że nasi fani będą mieli okazję oglądać poczynania WKS-u w Lidze Konferencji nie tylko na trybunach, ale i przed ekranem. Mamy nadzieję, że tych meczów rozegramy jak najwięcej - przekazał Patryk Załęczny, prezes Śląska.

Mecze drugiej rundy eliminacji LKE odbędą się 25 lipca i 1 sierpnia, a Śląsk i Legia poznają swoich rywali podczas losowania, które odbędzie się w środę. Wśród potencjalnych rywali dla Śląska znajduje się FC Kopenhaga, KAA Gent czy Basaksehir z Krzysztofem Piątkiem w składzie. Legia może z kolei trafić na Dudelange, CSKA Sofia czy Żalgiris Wilno. Warto dodać, że zespół Goncalo Feio będzie rozstawiony w tej fazie eliminacji.

Jeżeli Legia i Śląsk awansują do dwóch kolejnych rund eliminacji, to zagrają kolejne mecze odpowiednio 8 i 15 oraz 22 i 29 sierpnia. Od 3 października br. rozpocznie się faza ligowa Ligi Konferencji po reformie UEFA.

A gdzie będzie można obejrzeć mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji, począwszy od fazy ligowej? Kacper Sosnowski ze Sport.pl informował 30 marca, że Polsat będzie miał prawa do transmitowania meczów tych rozgrywek w latach 2024-2027, natomiast wciąż ta informacja nie została oficjalnie ogłoszona przez stację. Nasz dziennikarz podawał też 11 czerwca, że najpewniej mecze Wisły Kraków w eliminacjach Ligi Europy także będą pokazywane w Polsacie.

