Lewandowski oberwał, choć nie zagrał ani minuty. "Gdybym był z nim w szatni..."

- Zróbmy wszystko, żeby to oni nie mieli tego spokoju w rozgrywaniu, żeby to oni zaczęli się nas bać na tych mistrzostwach. Tylko od nas to zależy. Dlatego wyjdziemy i będziemy robić swoje. Panowie, spełniajmy marzenia - powiedział Robert Lewandowski do drużyny przed meczem reprezentacji Polski z Holandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski z opatrunkiem na treningu!

Wojciech Jagoda skrytykował Roberta Lewandowskiego. Chodzi o jego styl przemówień

Nasza kadra ostatecznie przegrała to starcie 1:2. Napastnik FC Barcelony nie mógł w nim wystąpić z powodu kontuzji. Wiele jednak wskazuje na to, że ma się już dużo lepiej i będzie gotowy na zbliżające się spotkanie przeciwko Austrii. Z tego powodu temat kapitana polskiej kadry często poruszany jest w mediach. Teraz wypowiedział się o nim Wojciech Jagoda, który skupił się na stylu jego przemówień. Dziennikarz Canal + Sport wprost stwierdził, że Lewandowski jest słabym mówcą.

- Gdybym był z nim w szatni i słyszał takie bezpłciowe opowiadanie "panowie, musimy, damy radę", to bym mu na pewno nie uwierzył. Nie miałbym dużej energii. Według mnie nie jest mówcą i nie ma charyzmy, która mogłaby porwać innych - powiedział w programie na kanale YouTube Meczyki.pl. Następnie dodał, że cieszy się jednak, że Lewandowski jest świetnym piłkarzem i może pomagać innym na boisku. Na koniec stwierdził również, że na mówców wybrałby duet Tymoteusz Puchacz - Czesław Michniewicz, ale na boisku wolałby parę Lewandowski - Michał Probierz.

Mecz reprezentacji Polski z Austrią odbędzie się już w najbliższy piątek o godzinie 18:00. Następnie ekipa Probierza zagra jeszcze z Francją. To spotkanie zaplanowane jest na wtorek 25 czerwca i godzinę 18:00.