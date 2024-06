Wisła Kraków poznała rywala w el. Ligi Europy! Szczęśliwy los

Chociaż uwaga kibiców w całej Europie skupia się obecnie na Euro 2024, to fani niektórych drużyn klubowych z zaciekawieniem śledzili wtorkowe losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. W nim rozstawiona była Wisła Kraków, która sensacyjnie zdobyła Puchar Polski w poprzednim sezonie, wygrywając w finale 2:1 z Pogonią Szczecin.

Wisła Kraków zagra z wicemistrzami Kosowa w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy

Rywalem Wisły Kraków w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy będzie KF Llapi 1932. To aktualni wicemistrzowie Kosowa, którzy w poprzednim sezonie o siedem punktów przegrali walkę o mistrzostwo z FC Ballkani. Pierwszy mecz "Biała Gwiazda" rozegra na wyjeździe, a rewanż przed własną publicznością.

Chociaż Wisła Kraków podchodzi do rywalizacji z kosowskim zespołem z pozycji pierwszoligowca, to nie ma na co narzekać. KF Llapi dotychczas dwukrotnie grało w eliminacjach europejskich pucharów. W sezonach 2021/2022 i 2022/2023 próbowali swoich sił w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy i za każdym razem odpadali, przegrywając dwumecze z macedońskim KF Shkupi (1:3) i czarnogórskim Budućnost Podgorica (2:4).

Pary pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy:

Botew Płowdiw (Bułgaria) - NK Maribor (Słowenia)

IF Elfsborg (Szwecja) - Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry) - FC Corvinul Hunedoara (Rumunia)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Zira FC (Azerbejdzan)

KF Llapi 1932 (Kosowo) - Wisła Kraków (Polska)

MFK Ruzomberok (Słowacja) - FC Tobol (Kazachstan)

Pierwsze mecze zostaną rozegrane w czwartek 11 lipca, a rewanże tydzień później - 18 lipca.