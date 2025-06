Gwiazdor reprezentacji Polski odmówił Tuskowi. "Trudno sobie wyobrazić"

- Dawać, k***a, nap*******y się z nimi, k***a! - krzyczał Tomasz Fornal w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, gdy Polacy przegrywali 1-2 w setach i 18:20 w czwartej partii. Te słowa wypowiedziane podczas przerwy wziętej przez Nikolę Grbicia podziałały motywujące i Biało-Czerwoni odwrócili wynik tego spotkania i awansowali do finału, wygrywając 3-2.

Tomasz Fornal odmówił Donaldowi Tuskowi

Ten pełen mało parlamentarnych słów apel Tomasza Fornala odbił się szerokim echem w Polsce i nawiązał do niego m.in. premier Donald Tusk podczas spotkania z polskimi siatkarzami po paryskich igrzyskach. - Ja pana potrzebuję do motywacyjnej przemowy na Radzie Ministrów - powiedział Tusk do polskiego przyjmującego w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Do tej sytuacji odniósł się Fornal w podkaście "WojewódzkiKędzierski".

- Wszedłem i pan premier mi zaproponował, bym przyszedł na radę ministrów i tam wygłosił jakieś przemówienie. Wydaje mi się, że to na żarty było. Powiedziałem, że dziękuję, ale nie odnajduję się w takich sytuacjach. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale jakbym już musiał, to bym coś może na kartce napisał - powiedział reprezentant Polski. Podkreślał też, że nie jest fanem spotkań z politykami. - To do mnie nie przemawia. Ja tam po prostu siedziałem, to nie jest mój świat. Bardzo miłe jest dostać order kraju, w który mieszkasz, to jest zaszczyt i honor - dodał, odnosząc się do tego, że siatkarze zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Obecnie Tomasz Fornal przygotowuje się do kolejnych spotkań reprezentacji Polski, która prowadzi w tabeli Ligi Narodów po turnieju w chińskim Xi'an.