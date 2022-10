Lech Poznań gra z Hapoelem Beer Szewa. Van den Brom pokazał skład

Przed tygodniem w Poznaniu Lech tylko zremisował bezbramkowo z izraelską drużyną, ale dzisiaj podopieczni Johna van den Broma będą walczyć o to, żeby przybliżyć się do wyjścia z grupy C Ligi Konferencji Europy.

Lech Poznań - Hapoel Beer Szewa. Znamy składy na mecz Ligi Konferencji Europy

Tak prezentują się składy, które wybiegną na murawę w Beer Szewie:

Hapoel: Omri Glazer - Iyad Abu Abaid, Eitan Tibi, Miguel Vitor, Helder Lopes - Dor Micha, Mariano Bareiro, Shay Elias - Rotem Hatuel, Tomer Hemed, Magomed Szapi-Sulejmanow

Rezerwowi: Harush - Abitbul, Ansah, Ganah, Khalfin, Maman, Selmani, Shamir, Schechter, Yehezkel, Yosefi, Zaid.

Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira, Filip Dagerstal, Antonio Milić, Radosław Murawski, Pedro Rebocho - Michał Skóras, Filip Karlstroem, Heorhij Citaiszwili - Filip Szymczak, Mikael Ishak.

Rezerwowi: Rudko, Bąkowski - Marchwiński, Pingot, Velde, Amaral, Żukowski, Kvekveskiri, Šatka, Czerwiński, Sobiech.

Sędzia: Ruddy Buquet (Francja)

Przed czwartkowym meczem oba zespoły zmagają się z absencjami. Lech zagra bez Adriela Ba Louy, który nie może zagrać przeciwko izraelskiej drużynie z powodów formalnych. Lech starał się załatwić sprawę, ale widocznie zabrakło czasu, bo Iworyjczyka nie ma nawet na ławce rezerwowych.

Początek spotkania w Beer Szewie o 21:00. Szczegóły dotyczące transmisji można znaleźć --> TUTAJ. Zapraszamy też na relację na żywo, która odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.