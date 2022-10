Hapoel Beer Szewa - Lech Poznań w LKE. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mistrz Polski to jedyny reprezentant naszego kraju w fazie grupowej europejskich pucharów. Podopieczni Johna van dem Broma radzą sobie przyzwoicie. Cztery punkty po trzech meczach, sprawiają, że Lech w dalszym ciągu liczy się w walce o awans.

Lech Poznań osłabiony przed meczem z Hapoelem Beer Szewa

Zespół van den Broma zajmie drugie miejsce w grupie. Obecnie pierwszy jest Villarreal z dorobkiem dziewięciu punktów, trzeci Hapoel Beer Szewa ma dwa punkty, a ostatnia Austria Wiedeń - jeden. Do 1/8 finału LKE awansuje pierwszy zespół - to wydaje się by zarezerwowane dla Hiszpanów, druga drużyna z tej grupy zagra z trzecią ekipą z jednej z grup Ligi Europy w 1/16 finału LKE.

W czwartek van den Brom nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników. O ile do braku Bartosza Salamona szkoleniowiec mógł już się przywyknął, o tyle pozostałe osłabienia mogą wyraźnie wpłynąć na plany Holendra. W ostatnim meczu ligowym z urazem zszedł Barry Douglas. Kontuzja Szkota wydaje się być dość poważna, nie wykluczona jest więc dłuższa przerwa, spekuluje się, że potrwa ona do końca rundy jesiennej. W tym wypadku szansę dostanie inny lewy obrońca, Portugalczyk Pedro Rebocho.

Na pewno w Izraelu nie ujrzymy także kontuzjowanego Afonso Sousy. Młodzieżowy reprezentant Portugalii nabawił się urazu po meczu ligowym z Radomiakiem (1:0 dla Lecha). Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwa przerwa pomocnika. Ostatnim nieobecnym będzie wracający po kontuzji Adriel Ba Loua. Iworyjczyk nie otrzymał wizy na wyjazd do Izraela. Będzie to drugi mecz opuszczony w tym sezonie europejskich pucharów przez byłego gracza Victorii Pilzno. Ba Loua nie pojechał na spotkanie z Karabachem Agdam (1:5) przez problemy z paszportem.

Lech Poznań - Hapoel Beer Szewa. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz będzie można obejrzeć w czwartek o godzinie 21:00 na platformie streamingowej Viaplay. Zapraszamy też na relację na żywo, która odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.