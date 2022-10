Wielki kłopot Lecha Poznań. Piłkarz nie może lecieć na mecz LKE

Adriel Ba Loua już na początku sezonu doznał kontuzji. Z tego powodu nie grał przez kilka tygodni. Zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej wrócił do gry 1 października. Zagrał wtedy w meczu drugoligowych rezerw Lecha Poznań ze Stomilem Olsztyn. W ostatniej kolejce Iworyjczyk wystąpił minutę w spotkaniu ekstraklasy u siebie z Radomiakiem (1:0).

Adriel Ba Loua nie zagra w Izraelu

Wydawało się, że Adriel Ba Loua znajdzie się w kadrze na czwartkowy, wyjazdowy pojedynek 4. kolejki Ligi Konferencji Europy z Hapoelem Beer Szewa. Znów jednak czeka go przerwa w grze, bo nie może polecieć z drużyną Lecha Poznań do Izraela. Na przeszkodzie stanęły sprawy wizowe.

- Większość podróżujących w klubowej delegacji nie potrzebuje tego dokumentu, do wjazdu wystarczy paszport. Obywatele Wybrzeża Kości Słoniowej potrzebują jednak wizę. Klub zwracał się z prośbą o pomoc do polskiej ambasady w Tel Awiwie, która w imieniu Lecha wysłała pismo do izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Mimo tych zabiegów dyplomatycznych, nie udało się jednak ostatecznie załatwić wszystkich formalności, wiza nie została wydana - czytamy na oficjalnej stronie Lecha Poznań.

Adriel Ba Loua w tym sezonie zagrał tylko w czterech meczach. Nie miał gola ani asysty. Lech Poznań po trzech kolejkach zajmuje drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji Europy. Ma cztery punkty, pięć mniej od prowadzącego Villarrealu. Trzecie miejsce zajmuje Hapoel Beer Szewa (2 punkty), a czwarte Austria Wiedeń (punkt).

Początek meczu Hapoel Beer Szewa - Lech Poznań w czwartek o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Transmisja w Viaplay.

Lech Poznań coraz lepiej spisuje się również w ekstraklasie. Po dwunastu kolejkach zajmuje z 18 punktami siódme miejsce. Ma osiem punktów straty do Rakowa Częstochowa, ale też jeden mecz rozegrany mniej.

W niedzielę mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Początek spotkania o godz. 18.30.