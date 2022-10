Asysta Sebastian Szymańskiego w Lidze Europy. Wyłożył

PSV remisuje do przerwy u siebie z FC Midtjylland 1:1. Goście wyszli na prowadzenie już w 16. minucie spotkania, ale niewiele ponad kwadrans później Feyenoord doprowadził do wyrównania, do czego przyczynił się Sebastian Szymański.

Szymański asystuje z Midtjylland

Była 32. minuta spotkania w Rotterdamie. Gospodarze zagrali długą piłkę ze swojej połowy na Santiago Gimeneza. Napastnik Feyenoordu próbował opanować futbolówkę, ale ta po zamieszaniu spadła pod nogi Szymańskiego, który wyłożył piłkę Quintenowi Timberowi, który dołożył nogę i pokonał bramkarza duńskiego klubu.

Feyenoord czeka trudna walka o wyjście z grupy Ligi Europy, bo poza spotkaniem z duńską ekipą, czeka ich jeszcze mecz z Lazio na swoim obiekcie oraz wyjazdowa rywalizacja z SK Sturmem Graz.

Sebastian Szymański ma świetne wejście do drużyny Feyenoordu Rotterdam. W 11 występach (licząc czwartkowy mecz z FC Midtjylland ma już na koncie 3 bramki i 4 asysty. Reprezentant Polski trafił do holenderskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Moskwa. Już w debiucie przeciwko Vitesse zanotował dwie asysty. Chociaż Polak wypożyczony jest tylko do końca obecnego sezonu, to już pojawiają się głosy o wykupieniu go z rosyjskiej drużyny.