Lewandowski o tym, kto wygra Złotą Piłkę. Uśmiech mówi wszystko

W ubiegłym roku kapitan reprezentacji Polski musiał uznać wyższość Lionela Messiego, który w swojej kolekcji ma już siedem Złotych Piłek. Tym razem Argentyńczyk nie znalazł się w gronie wyróżnionych piłkarzy, jednak na brak wybitnych konkurentów Lewandowski nie może narzekać. Głównym faworytem do zwycięstwa jest Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt w poprzednim sezonie wygrał ligę hiszpańską (został królem strzelców tych rozgrywek) i Champions League, gdzie strzelał arcyważne gole, czasami w pojedynkę rozstrzygając losy rywalizacji. Dodatkowo z reprezentacją Francji triumfował w Lidze Narodów.

Sam Lewandowski zdaje się nie mieć wątpliwości co do tego, kto zdobędzie Złotą Piłkę. Polak w poprzednim sezonie mógł pochwalić się jedynie mistrzostwem Niemiec z Bayernem Monachium. W Lidze Mistrzów jego drużyna sensacyjnie odpadła z Villarrealem, a w Lidze Narodów reprezentacja Polski utrzymała się w Dywizji A. Indywidualnie został królem strzelców Bundesligi i odebrał Złotego Buta dla najlepszego strzelca. I chociaż o wyniku najbliższego plebiscytu mają decydować w większej mierze osiągnięcia indywidualne, a nie drużynowe, to trudno sobie wyobrazić, żeby Lewandowski pobił Benzemę.

Obaj staną naprzeciw siebie już w niedzielę, podczas "El Clasico". Z tej okazji hiszpańska telewizja "Movistar+" zapytała Lewandowskiego o kwestię Złotej Piłki i jego rywalizacji z Benzemą. - Benzema jest prawdopodobnie jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Jeśli jej nie anulują, to prawdopodobnie ją zdobędzie – powiedział Lewandowski. Drugie zdanie wypowiedział wymownie się uśmiechając i nawiązując do roku 2020, kiedy magazyn "France Football" anulował plebiscyt z powodu pandemii. Akurat wtedy, kiedy Lewandowski nie miał sobie równych i wygrał z Bayernem wszystko, co było do wygrania. Był też królem strzelców Bundesligi i Ligi Mistrzów.

Warto podkreślić, że organizatorzy plebiscytu, poza skierowaniem większej uwagi na osiągnięcia indywidualne, zdecydowali się na kilka innych, kluczowych zmian w regulaminie. Głosy mogą oddawać tylko przedstawiciele państw z pierwszej setki rankingu FIFA. Od teraz brany pod uwagę będzie sezon (2021/22), a nie jak dotychczas rok kalendarzowy.