Xavi skomentował remis Barcelony w LE: Trawa nie była dobra

W tym sezonie FC Barcelona nie prezentuje się wybitnie w europejskich pucharach. Najpierw zawodnicy trenera Xaviego nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów, ale dzięki trzeciemu miejscu w grupie trafili do rozgrywek Ligi Europy. "Barca" w pierwszym meczu ćwierćfinałowym tych rozgrywek przeciwko Eintrachtowi wywalczyła tylko remis. Dla niemieckiej drużyny czwartkowe starcie było "meczem stulecia".

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Liga Europy. FC Barcelona remisuje z Eintrachtem

Od początku spotkania oba zespoły kreowały sobie sytuacje do zdobycia goli. Już w 3.minucie dobrą okazję miał Ferran Torres z Barcelony, jednak jego strzał kapitalnie obronił Kevin Trapp. Chwilę później gospodarze mieli szansę, jednak Djibril Sow nie trafił w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Do przerwy był bezbramkowy remis.

Problemy Barcelony w ćwierćfinale LE. Dla Eintrachtu to był "mecz stulecia"

Po zmianie stron Eintracht bardzo szybko wyszedł na prowadzenie. W 48. minucie Ansgar Knauff pokonał ter Stegena strzałem głową z około dwudziestego metra. Barcelona przez długi czas nie potrafiła stworzyć sobie dogodnej sytuacji, jednak zmieniło się to w 66. minucie, kiedy Torres z Frankiem de Jongiem popisali się kapitalną wymianą podań i w efekcie czego zespół Xaviego doprowadził do remisu. Eintracht od 78. minuty grał w osłabieniu, po czerwonej kartce - za dwie żółte - dla Tuty, jednak wynik do końca spotkania nie uległ już zmianie.

Więcej treści o podobnej tematyce znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Xavi: Trawa nie była dobra

Po spotkaniu piłkarze oraz trener FC Barcelony narzekali na stan murawy. O boisku wypowiedzieli się między innymi zdobywca bramki Ferran Torres, pomocnik Sergio Busquets oraz Eric Garcia. Ten ostatni cytowany przez hiszpańską "Marcę" nie chciał szukać usprawiedliwienia wyniku w stanie boiska. - Stan murawy też nie pomógł, ale to żadna wymówka - powiedział obrońca.

Powrócił koszmar Mourinho. Roma znów przegrywa z Norwegami [WYNIKI]

Xavi, trener Barcelony, po spotkaniu powiedział z kolei, że w rewanżu podłoże będzie zdecydowanie lepsze niż we Frankfurcie, co powinno przełożyć się także na rezultat spotkania i całego dwumeczu. - Boisko nie było w najlepszych warunkach. Trawa nie była dobra. U nas piłka będzie krążyć lepiej - skomentował szkoleniowiec. Podobnego zdania był Sergio Busquets, który dodał, że na Camp Nou "zieleń będzie lepsza i szybsza".

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe między FC Barceloną a Eintrachtem Frankfurt odbędzie się 14 kwietnia o godz. 21:00.