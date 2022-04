Gianni Infantino proponuje mundial co trzy lata

O pomysłach Gianniego Infantino można będzie wkrótce napisać książkę. Przewodniczący FIFA najpierw chciał organizować mundial co dwa lata, a ostatnio zaproponował przedłużenie długości meczów do 100 minut. O ile ta druga idea jest możliwa do wprowadzenia, o tyle ta pierwsza szybko została skrytykowana przez piłkarskie środowisko i upadła.

Szef FIFA idzie dalej. Chce mundialu co trzy lata

Infantino zdaje się jednak nie poddawać, bo właśnie rozpoczął targi i postanowił wysunąć zamysł organizacji mistrzostw świata co trzy lata. - Infantino jest gotów na walkę o częstsze organizowanie mistrzostw świata - potwierdzają dziennikarze "The Sun". W założeniu Szwajcara cykl rozgrywek trzyletnich miałby rozpoczynać się od klubowych mistrzostw świata w pierwszym roku, w drugim miałby być czas nas czempionaty kontynentalne jak Euro, a w trzecim mundial.

Działacz wspomniał o tym pomyśle po zeszłotygodniowym kongresie federacji piłkarskich w Dosze, argumentując, że "ważne jest, aby coś zrobić (...), czy będą to mistrzostwa świata co dwa lata, czy co trzy lata".

Nie da się ukryć, że taka zmiana spowodowałaby większe wpływy do FIFA. Wszystko przez to, że byłoby więcej turniejów i meczów. Problem w tym, że terminarz piłkarski na świecie jest tak bardzo napięty, że coraz częściej piłkarze narzekają i zmagają się przez to z kontuzjami.

Gianni Infantino szefuje Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej od 2016 roku. 52-latek zapowiedział ostatnio, że będzie ubiegał się o fotel prezesa na kolejną kadencję. Jeśli zostanie ponownie wybrany, będzie to jego ostatnia kadencja.