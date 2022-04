Kibic zepsuł West Hamowi wieczór. "Mogliśmy strzelić bramkę"

Rozgrywki Ligi Europy wkraczają w decydującą fazę. West Ham United walczy o awans do półfinału rozgrywek z Olympique'em Lyon. W pierwszej połowie czwartkowego meczu Aaron Cresswell z zespołu gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę, a David Moyes nie był w stanie się z tym pogodzić. Spotkanie rozkręciło się w drugiej części za sprawą bramki Jarroda Bowena w 52. minucie dla angielskiej drużyny i trafieniu Tanguya Ndombele 14 minut później. West Ham próbował strzelić decydującego gola w końcówce meczu.

Kibic West Hamu przeszkodził klubowi pod koniec meczu. David Moyes był niezadowolony

West Ham United przeprowadzał kontratak w 86. minucie spotkania i chciał skorzystać z niekorzystnego ustawienia rywali w defensywie. Tę akcję rozpoczęli, do spółki, Jarrod Bowen oraz Michail Antonio, a w jej dalszej części Declan Rice kontynuował grę na lewym skrzydle. Później piłkę otrzymał Pablo Fornals, ale nie mógł z nią nic więcej zrobić, ponieważ zauważył, że na boisko wbiegł jeden z kibiców, który uciekał przed trzema porządkowymi. Arbiter przerwał grę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem (1:1).

David Moyes był wyraźnie niezadowolony z tego zachowania kibica swojego zespołu, co podkreślił w pomeczowych wypowiedziach. - Byłem zaskoczony tym zdarzeniem. To nam dzisiaj nie pomogło, mieliśmy przecież kontratak, z którego mogliśmy strzelić bramkę - przyznał Szkot. Szkoleniowiec skrytykował też sędziego Felixa Zwayera za postawę w całym spotkaniu. - Nie będę się wypowiadać o arbitrze, ale nie ocenił dobrze faulu na Bowenie. To była podobna sytuacja do czerwonej kartki i spodziewałem się reakcji VARu - dodał.

Łukasz Fabiański przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, ponieważ David Moyes stawia w europejskich pucharach na Alphonse'a Areolę, który jest wypożyczony z Paris Saint-Germain. Zwycięzca angielsko-francuskiego dwumeczu zagra w półfinale Ligi Europy ze zwycięzcą starcia pomiędzy Eintrachtem Frankfurt i FC Barceloną. Pierwsze spotkanie na Deutsche Bank Park zakończyło się remisem 1:1, a Eintracht kończył spotkanie w "10" po wyrzuceniu Tuty.

