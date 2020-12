Lech Poznań - Rangers FC. Gdzie i o której oglądać mecz Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

W grupie D wciąż trwa walka o pierwsze miejsce między Benficą Lizbona a Rangers FC. Oba zespoły po pięciu kolejkach mają po 11 punktów, a czwartkowe spotkania będą decydujące w kontekście doboru rywali w fazie pucharowej Ligi Europy.

- Piłkarze wykonali świetną robotę, kwalifikując się do Ligi Europy, ale oczywiście chcemy wygrać grupę. W następnym etapie są tylko dobre zespoły, więc jesteśmy skupieni na najbliższych 90 minutach meczu. Celujemy w zwycięstwo, co będzie wielkim osiągnięciem przed najbliższym losowaniem - powiedział na konferencji prasowej Steven Gerrard, trener Rangers FC.

Rangers FC liczy tylko na wygraną, ale i Lech Poznań ma o co walczyć. "Ugraliśmy, ile byliśmy w stanie"

Lech Poznań na najbliższe spotkanie w Lidze Europy wyjdzie bez kilku piłkarzy, których kibice regularnie oglądali na boisku. Do końca bieżącego roku leczyć kontuzje będą Nika Kaczarawa oraz Filip Szymczak. W meczu z Rangers FC nie zagra również Thomas Rogne i wątpliwy jest występ Lubomira Satki.

Piłkarze Dariusza Żurawia w tegorocznej edycji Ligi Europy odnieśli tylko jedno zwycięstwo i ponieśli trzy porażki. Gra zespołu w pierwszych dwóch meczach (z Benficą 2:4 oraz Rangersami 0:1) mimo wyników dała kibicom nadzieje na lepszą przyszłość. Inaczej do sprawy podchodził trener Lecha.

- Mam wrażenie, że nasz niespodziewany awans do fazy grupowej rozbudził mocno nadzieje. Ale ja realistycznie oceniałem nasze szanse. Byliśmy przecież losowani z ostatniego koszyka. Uważam, że poza wyjazdem do Liege ugraliśmy w tej grupie tyle, ile byliśmy w stanie - przyznał Dariusz Żuraw.

Lech mimo to wciąż ma, o co walczyć. Zależy to od równej liczby punków, ponieważ liczy się bilans bezpośrednich spotkań. Dlatego przy utrzymaniu równowagi Rangers FC prowadziłoby w tabeli przed Benficą (dwa remisy 3:3 i 2:2), a Lech wyprzedziłby Standard Liege (3:1 w Poznaniu i 1:2 w Belgii). Wicemistrz Polski walczy więc o 3. miejsce w tabeli oraz punkty do rankingu UEFA, które decydują o rozstawieniach w europejskich pucharach i dodatkowe pieniądze.

Lech Poznań zmierzy się ze Szkotami na własnym stadionie w czwartek (10 grudnia) o godz. 18:55. Spotkanie transmitowane będzie na antenach Polsatu Sport Premium 1 i TVP2. Dodatkowo mecz będzie można obejrzeć w serwisach internetowych sport.tvp.pl czy po wykupieniu abonamentu - Ipla.tv. Relację na żywo można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.