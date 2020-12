Kiedy Lewandowski wróci na boisko? Flick wyjaśnił sytuację Polaka

W środę Bayern, który już od czwartej kolejki był pewny awansu do fazy pucharowej, udanie zakończył zmagania w grupie Ligi Mistrzów. Na Allianz Arena pokonał 2:0 Lokomotiw po golach Niklasa Suele i Maxima Choupo-Motinga, a więc zmiennika Roberta Lewandowskiego, który nie wystąpił w LM już w drugim meczu z rzędu. Nawet nie znalazł się w kadrze meczowej.

Lewandowski otrzyma specjalną nagrodę. Rummenigge: Zadzwoniłem do szefa FIFA

- To był trudny mecz przeciwko drużynie, która grała bardzo składnie. Po bramce Suele w 63. minucie już wiedziałem jednak, że wygramy to spotkanie. A wiedziałem dlatego, że widziałem, jak w tym meczu prezentuje się nasza obrona - przyznał Flick na pomeczowej konferencji, gdzie zapytano go także o Lewandowskiego, który w środę nie wystąpił, bo jak pisały media, zmagał się z drobną kontuzją. - Na sobotni mecz z Unionem powinien być gotowy na 100 procent - odparł trener Bayernu.

Bayern po dziesięciu kolejkach jest liderem Bundesligi. Ma 23 punkty, o jeden więcej od Bayeru Leverkusen i o dwa od RB Lipsk, z którym zremisował 3:3 w poprzedni weekend. Początek meczu z Unionem w sobotę o 18.30.

