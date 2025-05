Legendarny trener wprost nazwał to, co zrobił Flick. "To było zarozumiałe"

W półfinale Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzyła się z Interem Mediolan. W pierwszym meczu padł remis 3:3 i wszystko rozstrzygnęło się w rewanżu, który stał na niesamowicie wysokim poziomie. Po szalonym meczu ostatecznie lepszy okazał się zespół z Serie A, który wygrał 4:3 w dogrywce. Decydującego gola strzelił Davide Frattesi.

Fabio Capello uderza w Hansiego Flicka. "Zarozumiały"

- Ostatni raz czułem takie napięcie przy okazji meczu Polski z Niemcami na Stadionie Narodowym. Jedna drużyna grała w piłkę trochę lepiej, ale druga była mądrzejsza, konkretniejsza i miała więcej szczęścia - mówił o meczu Zbigniew Boniek w rozmowie z WP SportoweFakty. Na temat wtorkowego meczu swoją opinię przedstawił także Fabio Capello. Były trener pochwalił szkoleniowca Interu Mediolan Simone Inzaghiego i skrytykował przy tym Hansiego Flicka.

- W półfinale Inzaghi dobrze wykorzystywał okazje, a Flick kontynuował grę jeden na jednego na minutę przed końcem. To było trochę zarozumiałe - powiedział w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport". Następnie wypowiedział się także o Luisie Henrique, czyli trenerze PSG, z którym Inter Mediolan zmierzy się w finale Ligi Mistrzów.

- Luis Enrique wydaje mi się dobrze przygotowanym trenerem, stworzył drużynę szytą na miarę, pełną doskonałych graczy. Nie ma w niej absolutnej gwiazdy jak Lamine Yamal. Można by wymienić Dembele, bo to on najbardziej się wyróżnia, ale wszyscy podstawowi zawodnicy PSG są bardzo dobrzy i równie ważni - dodał.

Finałowe spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a PSG odbędzie się w sobotę 31 maja o godzinie 21:00.