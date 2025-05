Szczęsny wskazany jako winny porażki Barcelony. Zero litości. "Miał rację"

Trwają analizy odpadnięcia FC Barcelony w półfinale Ligi Mistrzów. Niestety wśród nich niewiele dobrego możemy przeczytać o Polakach. Potężną dawkę krytyki przyjął sędzia Szymon Marciniak, ale nie tylko on nie zachwycił. Zarzuty stawiane są także Wojciechowi Szczęsnemu, który w dwumeczu z Interem wpuścił aż siedem goli. Angielski dziennik "The Guardian" nie miał dla niego litości, odwołując się do jego wcześniejszego zakończenia kariery.

