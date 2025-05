Klubowe Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Turniej będzie rozgrywany od 15 czerwca do 13 lipca 2025 roku. W rywalizacji weźmie udział m.in. 12 klubów z Europy. Jedną z drużyn jest Real Madryt, który w tym sezonie ma poważne problemy kadrowe. Z urazami walczą Eder Militao, Antonio Ruediger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga i Rodrygo.

Real Madryt desperacko próbuje wzmocnić kadrę przed KMŚ

Część z nich nie ma szans, by wyleczyć się na nadchodzący turniej. Inni, tacy jak Ruediger wciąż walczą, by móc pomóc swojej drużynie w zdobyciu tego trofeum. W związku z tym Real Madryt musi szukać wzmocnień. Jednym z nich jest Trent Alexander-Arnold, który ogłosił w mediach społecznościowych, że odejdzie z Liverpoolu. Choć oficjalnie nie zdradził, gdzie trafi, to od dłuższego czasu mówi się, że będą to właśnie Królewscy.

"Real Madryt ma już pierwszy 'transfer' na Klubowe Mistrzostwa Świata 2025" -

Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca a z racji startu KMŚ Real Madryt chciałby go mieć wcześniej w swoich szeregach. Z relacji BBC wynika, że Hiszpanie mają złożyć Liverpoolowi zaskakującą propozycję - klub chciałby, by The Reds zwolnili go z kontraktu w dodatkowym oknie transferowym (1 - 10 czerwca) i zapłacić za to... około milion euro. "Dyskusje między wszystkimi stronami opisano jako polubowne" - czytamy w serwisie.

Oto pierwszy "transfer" Realu Madryt na KMŚ

Teraz eldesmarque.com informuje w najnowszej publikacji, że: "Real Madryt ma już pierwszy 'transfer' na Klubowe Mistrzostwa Świata 2025" - czytamy.

Tym rzekomym "transferem" jest Joan Martínez - 17-letni obrońca, który grał w drużynie U-19, ale - zdaniem serwisu - miał już dołączyć do grupy seniorskiej, z którą już trenuje. "Po poważnej kontuzji, której doznał w sierpniu ubiegłego roku, pochodzący z Alginet zawodnik jest obecnie stałym elementem drużyny Alvaro Arbeloi" - relacjonują dziennikarze.

"Joan może mieć świetlaną przyszłość w Realu Madryt" - zaznaczono.

Kto poprowadzi Real Madryt w Klubowych Mistrzostwach Świata?

Oprócz defensywy "Real Madryt musi wzmocnić także dwie inne pozycje, przynajmniej na sezon 2025/26: pomocnika i środkowego napastnika" - dodano. Padło także nazwisko Martina Zubimendiego. "jest blisko, choć jego przybycie spodziewane jest dopiero po powrocie ze Stanów Zjednoczonych" - piszą dziennikarze.

Nie wiadomo też, kto będzie trenerem Realu Madryt na Klubowe Mistrzostwa Świata. Carlo Ancelotti - zdaniem eldesmarque.com ma być jedną nogą w reprezentacji Brazylii, a jego potencjalny następca - Xabi Alonso ma trafić do Królewskich w lipcu, "chociaż trwają próby przekonania Xabiego Alonso, aby przybył do klubu jeszcze przed jego przygodą w Ameryce" - czytamy. Dziennikarze wymieniają także kandydaturę Santiago Solariego - jednego z dyrektorów klubu, który trenował młodzieżówkę Realu Madryt a od 1 stycznia 2021 roku do 2 marca 2022 roku był szkoleniowcem meksykańskiego klubu CF America.