Boniek wygarnął Barcelonie. Tak podsumował zmianę Lewandowskiego

FC Barcelona nie dała rady i poległa we wtorek w półfinale Ligi Mistrzów z Interem. To był prawdziwy spektakl. Piłkarze Simone Inzaghiego prowadzili już 2:0, by w drugiej połowie stracić trzy gole. Kiedy wydawało się, że to kataloński klub awansuje do wielkiego finału, nagle w polu karnym doskonale odnalazł się 37-letni Francesco Acerbi i doprowadził do remisu. Fani obejrzeli zatem dogrywkę, w której jedyne trafienie zanotował Davide Frattesi. Dzięki temu to Inter zagra 31 maja w Monachium.

Tak Zbigniew Boniek zareagował na porażkę FC Barcelony. Wskazał przyczynę

Pod wrażeniem wtorkowego widowiska był również były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Ostatni raz czułem takie napięcie przy okazji meczu Polski z Niemcami na Stadionie Narodowym. Jedna drużyna grała w piłkę trochę lepiej, ale druga była mądrzejsza, konkretniejsza i miała więcej szczęścia. Bo jak nazwać inaczej gol Francesco Acerbiego na dwie minuty przed końcem doliczonego czasu? Ale cóż, w życiu trzeba mieć szczęście - przekazał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Wielu ekspertów twierdzi, że FC Barcelona odpadła z rywalizacji na własne życzenie. I tak samo sądzi również Boniek. - Wyszła tu młodość i brak doświadczenia. Wydaje mi się, że zamiast bronić wyniku, byli skupieni na strzeleniu czwartego gola. Uznali, chyba że Inter jest już 'ugotowany' i im nie zagrozi. Gdyby myśleli więcej o utrzymaniu się przy piłce, być może udałoby im się awansować. Zabrakło mądrości i cwaniactwa - wyjaśnił.

Niespodziewanie na boisku w końcówce pojawił się Robert Lewandowski, który w ostatnich dniach zmagał się z problemami zdrowotnymi. I choć wydaje się, że miała być to zmiana symboliczna, to Polak był zmuszony rozegrać całą dogrywkę.

- Tak jak wspomniałem, Barcelona myślała, że ma już awans w kieszeni. Zmiana Roberta była przeprowadzona na utrzymanie wyniku. W dogrywce Robert miał swoją sytuację, uderzył głową nad bramką. Natomiast trudno wejść na boisko w takim momencie i zrobić coś wielkiego. Poza tym nie zapominajmy, że Robert ma 36 lat. Będzie nadal strzelał bramki, ale nie jest już na początkowym etapie kariery - zaznaczył.

Boniek ocenił pracę Szymona Marciniaka. Wymowne słowa

Gigantyczne kontrowersje wzbudziła praca Szymona Marciniaka. Zarówno Hansi Flick, jak i piłkarze FC Barcelony są zgodni, że zespół został skrzywdzony przez arbitra. Mowa tu nie tylko o zagraniu ręką Acerbiego czy podyktowaniu rzutu wolnego zamiast karnego za faul na Yamalu. Największy spór jest o ostatnią akcję meczu, po której Inter wyrównał, natomiast wcześniej Martin został sfaulowany przez rywala.

- Wiadomo, że po takim spotkaniu patrzysz na sędziowanie w określony sposób, zależnie od tego, komu kibicujesz. Skoro nawet nie zapraszali go do monitora i dostał informację, że Barcelonie, zamiast rzutu karnego, należy się rzut wolny, taką podjął decyzję. Nie czepiałbym się też 'mniejszych' rozstrzygnięć. Piłka to nie koszykówka - czasem ktoś kogoś kopnie, odepchnie, przewróci. Marciniak mi się podobał. Nie popełnił większych błędów ani nie wypaczył wyniku. Absolutnie uniósł ten mecz - zakończył Boniek.