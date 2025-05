Klasy nie kupisz. Gwiazdor Interu zadrwił z Yamala

"Na ten dwumecz brakuje słów, więc niech najpierw przemówią liczby. Wynik układał się następująco: 0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 3:5, 4:5, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7. Szaleństwo, absolutne szaleństwo. Wymiana ciosów skończyła się dopiero w dogrywce rewanżu. Gdy Inter trafił Barcelonę ostatni raz" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl po meczu Interu Mediolan z FC Barceloną. Ekipa z Serie A wygrała 4:3 i awansowała do finału Ligi Mistrzów.

Marcus Thuram zadrwił z Lamine'a Yamala. Szybko usunął zdjęcie

Jedną z największych gwiazd FC Barcelony, która błysnęła w tym dwumeczu, był Lamine Yamal. W pierwszym starciu młody Hiszpan strzelił gola i napędzał ataki zespołu. W rewanżu był już nieco mniej widoczny. Po końcowym gwizdku 17-latek był wyraźnie rozczarowany odpadnięciem. Kamery zarejestrowały, jak podszedł do niego Marcus Thuram i próbował go pocieszyć.

Po meczu napastnikowi Interu Mediolan emocje jednak wzięły górę i postanowił zadrwić z Yamala. Wrzucił na Instastory wspólne zdjęcie z podpisem "Na misji", dodając przy tym dwie śmiejące się emotikony. Było to nawiązanie do słów młodego piłkarza, który przed meczem użył tego samego zwrotu. Francuz szybko się opamiętał i usunął to zdjęcie. Zamiast tego wrzucił nagranie, na którym podaje Yamalowi rękę i pomaga mu wstać.

Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem lub PSG. Bliżej awansu jest ekipa z Francji, która w pierwszym wygrała 1:0. Rewanż odbędzie się w środę o godzinie 21:00. Ekipa Simone Inzaghiego wciąż ma niewielkie szanse na triumf również w Serie A. Tam na trzy kolejki przed końcem traci trzy punkty do liderującego Napoli.