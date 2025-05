Media: Wiadomo, kiedy nowy trener przejmie Real Madryt

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i w momencie, kiedy Real Madryt ma już niewielkie szanse na wygranie LaLiga, odejście Carlo Ancelottiego jest niemal pewne. Według medialnych doniesień szkoleniowiec nie wypełni kontraktu obowiązującego do czerwca 2026 roku i już po obecnym sezonie pożegna się z klubem. Zaraz po tym ma zostać selekcjonerem reprezentacji Brazylii.

To on zastąpi Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata

Ancelotti ma odejść z Realu już po zakończeniu sezonu w LaLiga, a przed rywalizacją na Klubowych Mistrzostwach Świata. Media już wielokrotnie informowały, że jego następcą będzie Xabi Alonso. Hiszpan chciał jednak rozpocząć pracę od początku lipca. To oznaczałoby, że nie poprowadzi drużyny podczas mistrzostw.

Aktualizację w tej sprawie przekazali dziennikarze radia Cadena SER i ta powinna ucieszyć kibiców klubu z Madrytu. Alonso przejmie zespół już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, a sprawa ma zostać sfinalizowana w najbliższych dniach - podał dalej profil "Madrid Zone" w serwisie X.

Najwyraźniej były pomocnik zmienił zdanie lub został przekonany przez władze klubu do wcześniejszego dołączenia do zespołu. Dla Realu to duże ułatwienie, bo gdyby Alonso dołączył do zespołu dopiero w lipcu, to klub musiałby zatrudnić tymczasowego menadżera na KMŚ. Media wskazywały, że funkcję mógłby chwilowo objąć Santiago Solari, który obecnie zajmuje dyrektorskie stanowisko w Realu. Zdaje się jednak, że nie będzie to potrzebne.

Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczną się 15 czerwca, a Real Madryt trafił do grupy H z Pachucą, Al-Hilal i RB Salzburg. Turniej zostanie rozegrany w USA.