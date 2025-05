Koniec spekulacji. Ogłosili ws. Szymańskiego. "Wielkie sprzątanie"

Sebastian Szymański dołączył do Fenerbahce w lipcu 2023 roku. Niemal od początku był jednak przymierzany do wielkiego transferu. Trudno było się temu dziwić, gdyż debiutancki sezon zakończył z 13 golami i aż 19 asystami. Mówiło się wówczas, że zainteresowane nim są m.in. Manchester United czy SSC Napoli. Ostatecznie pozostał w Turcji, natomiast obecne rozgrywki nie są już dla niego tak udane. Mimo to może zostać jednak bohaterem hitowego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak wprost o karierze reprezentacyjnej: Niczego nie osiągnąłem

Nowe wieści ws. Sebastiana Szymańskiego. Turcy są przekonani

Niedzielna porażka z Besiktasem sprawiła, że Fenerbahce prawdopodobnie pogrzebało swoje szanse na mistrzostwo Turcji. Jak się okazuje, może to ponieść za sobą bolesne konsekwencje. Prezydent Ali Koc nie jest zadowolony, w związku z czym presja na sztab "osiągnęła apogeum". Dziennk "Takvim" ujawnił, że po tym blamażu z drużyną może pożegnać się aż 18 piłkarzy. "Wielkie sprzątanie" - czytamy. Jednym z nich ma być właśnie reprezentant Polski.

Serwis Justin.tv podał, że Szymański znalazł się na liście życzeń paru zespołów z Premier League oraz Serie A. Spekuluje się, że Fenerbahce może zostać zaproszone do negocjacji już w letnim okienku transferowym. Jakiś czas temu portal Fotomac przekazał, że potencjalni zainteresowani 25-latkiem będą musieli za niego zapłacić jednak niemałą kwotę. "Władze Fenerbahce ustaliły cenę wywoławczą" - skwitowano.

Niedawno o transferze Szymańskiego wypowiedział się agent Mariusz Piekarski. - Nie chcę komentować doniesień z tureckich mediów, bo nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Dziennikarze z czegoś muszą żyć, więc piszą - stwierdził.

- Mogę wysnuwać jakiekolwiek wnioski dopiero po rozmowach z przedstawicielami klubu. Trwa liga, Fenerbahce wciąż walczy o mistrzostwo Turcji. Dopiero po zakończeniu sezonu będziemy rozmawiać na temat przyszłości. Sebastianowi Szymańskiemu zostały jeszcze ponad dwa lata kontraktu - dodał.

Nie tylko Szymański może odejść z Fenerbahce, gdyż sporym rozczarowaniem jest Jose Mourinho. "Fani muszą zmusić go do rezygnacji. (...) Mourinho jest dziś największym problemem Fenerbahce. Wczoraj powiedział, że jest bardzo zmęczony. Co takiego zrobił, że jest zmęczony? Każdy piłkarz, którego chciał, został pozyskany, stworzono mu bardzo duże szanse - podsumował Volkan Demirel, cytowany przez "Takvim".