Selekcjoner Niemców ujawnia, co czeka Ter Stegena. "Rozmawiałem z Flickiem"

9 - tyle meczów w ostatnim sezonie rozegrał Marc-Andre ter Stegen dla FC Barcelony. Po tym, jak we wrześniu doznał kontuzji kolana, wrócił dopiero w maju, a z tego samego powodu opuścił też sporo spotkań reprezentacji Niemiec.

Marc-Andre ter Stegen wraca do reprezentacji Niemiec. Julian Nagelsmann nie zostawia złudzeń

Niedawno 33-latek dostał powołanie na turniej finałowy Ligi Narodów, przed którym jednoznaczną deklarację złożył Julian Nagelsmann, selekcjoner Niemców. - Marc będzie podstawowym bramkarzem. Zagra w obu meczach, ponieważ od teraz jest naszym bramkarzem pierwszego wyboru. Bardzo dobrze trenował. To prawda, że od jakiegoś czasu nie grał, ale wygląda na sprawnego i mam do niego pełne zaufanie - oznajmił, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Po rezygnacji Manuela Neuera ter Stegen został w kadrze numerem jeden, lecz rolą tą nie nacieszył się długo (tylko w dwóch wrześniowych grach LN). Później zastępowali go Oliver Baumann (cztery występy) i Alexander Nuebel (dwa mecze), ale Nagelsmann postanowił nie burzyć wcześniej ustalonej hierarchii.

Julian Nagelsmann rozmawiał o Marcu-Andre ter Stegenie z Hansim Flickiem

Ponadto selekcjoner Niemców konsultował się w sprawie 33-latka z jego klubowym trenerem (a swoim poprzednikiem). I odniósł się do krążących spekulacji na temat możliwego odejścia bramkarza z FC Barcelony.

- Rozmawiałem z Hansim Flickiem o ter Stegenie i jasno dał mi do zrozumienia, że (gracz - red.) jest w formie. Nie rozmawialiśmy o planach transferowych Barcelony. Przeczytałem, że może być jednym z kandydatów do odejścia, ale ja jestem trenerem Niemców i to nie moja sprawa - przyznał.

Marc-Andre ter Stegen zadebiutował w reprezentacji Niemiec w maju 2012 r. Z 42 rozegranych meczów 13 zakończył z czystym kontem, w pozostałych 29 spotkaniach łącznie przepuścił 50 bramek. W turnieju finałowym LN jego kadra zagra w półfinale z Portugalią, a w kolejnym meczu z Francją lub Hiszpanią.