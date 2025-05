Tak ma wyglądać skład Interu w finale Ligi Mistrzów. Ogłosili, co z Zalewskim i Zielińskim

W sobotni wieczór wyjaśni się, która drużyna będzie najlepsza w Europie w sezonie 24/25. Na Allianz Arenie w Monachium dojdzie do starcia między Paris Saint-Germain a Interem Mediolan. PSG ma szansę na wygranie tego trofeum po raz pierwszy w historii. Inter może znów wygrać Ligę Mistrzów po 15 latach przerwy. - Tym chłopakom nie można nic zarzucić. Zawsze wkładali w to serce i jutro zrobią to ponownie - ogłosił Simone Inzaghi, trener Interu, na przedmeczowej konferencji prasowej. W jakich składach wystąpią oba zespoły?

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Czy Polacy zagrają w finale LM? Wszystko się wyjaśniło

Inzaghi będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy na finał Ligi Mistrzów. To oznacza, że w tym meczu będą mogli wystąpić zarówno Nicola Zalewski, jak i Piotr Zieliński. - Mogę mówić o nich tylko dobrze. To bardzo utalentowani piłkarze i świetni ludzie - opowiadał Nicolo Barella na konferencji prasowej. Czy Polacy mają szansę na wyjściowy skład Interu w tym prestiżowym meczu? Najprawdopodobniej należy się ich spodziewać na ławce rezerwowych, ponieważ "La Gazzetta dello Sport" i tuttomercatoweb.com nie awizują Zielińskiego i Zalewskiego od pierwszej minuty.

W środku pola trener Interu postawi na podstawowy tercet, a więc na Nicolo Barellę, Hakana Calhanoglu i Henrikha Mkhitaryana. Z kolei na wahadłach zobaczymy parę Federico Dimarco - Denzel Dumfries. Trzeba więc czekać na to, aż Zalewski i Zieliński pojawią się na boisku w drugiej połowie finału Ligi Mistrzów.

Przewidywany skład Interu i PSG na finał Ligi Mistrzów:

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Chwicza Kwaracchelia

Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Zalewski może tego dokonać jako drugi piłkarz w historii. Wielki moment dla Polaka

W sobotni wieczór Zalewski może przejść do historii. Polak może zostać drugim piłkarzem w historii, który zagra w finale Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Jako pierwszy dokona tego Henrikh Mkhitaryan.

Zobacz też: Sensacyjny zwrot ws. nowego trenera Legii Warszawa. "Zdecydował"

Wkrótce też wyjaśni się, czy Zalewski zostanie wykupiony przez Inter z Romy. Finalista LM będzie musiał zapłacić około sześciu mln euro. - Piłka jest po stronie klubu. Zawsze to pokazywałem, że chcę nosić tę koszulkę. Świetnie się tu czuję ze sztabem, zespołem i kibicami. Liczę na to, że tu zostanę - opowiadał reprezentant Polski w jednym z wywiadów.

Relacja tekstowa na żywo z finału Ligi Mistrzów w sobotę od godz. 21 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.