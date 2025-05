Z Legii do Lecha? Sensacyjne informacje ws. gwiazdy Ekstraklasy

Lech Poznań odzyskał po trzech latach tytuł mistrza Polski, dziewiąty raz w historii został najlepszą drużyną w kraju. "Kolejorz" nie ma dużo czasu na budowę szerokiego zespołu, który będzie gotowy do gry na trzech frontach, potrzebuje jakościowych transferów.

Lech mógłby sięgnąć po piłkarza opuszczającego Legię

Piłkarzem, który mógłby wnieść jakość do poznańskiego zespołu, zapewne byłby Luquinhas. Pomocnik grał w tym sezonie w Legii Warszawa na wypożyczeniu z Fortalezy, ale stołeczni nie zdecydowali się na jego wykup i piłkarz wróci do Brazylii. Na tym miałby skorzystać właśnie Lech. Według informacji Sebastiana Staszewskiego poznaniacy rozmawiali z agentem Luquinhasa, który szuka mu nowego zespołu.

"Luquinhas trafi do Lecha Poznań?! Taki temat pojawił się w Poznaniu w ostatnich dniach. Z szefami mistrza Polski rozmawiał agent Brazylijczyka, który po tym jak Legia Warszawa nie skorzystała z wynoszącej ok. 1 mln euro klauzuli wykupu, poszukuje mu nowego pracodawcy" - oznajmił Staszewski na Twitterze.

Co prawda 28-latek ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Fortalezą, ale jego otoczenie nie wyobraża sobie, by został w tym klubie. Odnalazł się w Polsce, a perspektywa europejskich pucharów może być kusząca. To z pewnością byłby transferowy hit PKO Ekstraklasy, który nie zostałby dobrze przyjęty w Warszawie. Luquinhas rozegrał w Legii łącznie 3,5 sezonu (od lipca 2019 do lutego 2022 i sezon 2024/2025). Kibice mogliby poczuć się zdradzeni, gdyby Brazylijczyk został zawodnikiem największego rywala ostatnich lat.

Problemem dla "Kolejorza" może być pensja Luquinhasa, która jest zdecydowanie za wysoka, patrząc na możliwości finansowe polskich klubów. Żaden nie byłby w stanie zaproponować mu warunków podobnych do tych, które ma w Fortalezie. Klauzula wykupu też może być dla Lecha zbyt duża.

W tym sezonie Luquinhas zagrał w 46 meczach dla Legii we wszystkich rozgrywkach, strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na dwa miliony euro.