Inter Mediolan pokonał FC Barcelonę 4:3 i awansował do finału Ligi Mistrzów. Włosi potrzebowali do tego 120 minut, co może dodatkowo źle wpłynąć na FC Barcelonę. Ekipa Hansiego Flicka już niebawem zmierzy się z Realem Madryt, który zdaniem hiszpańskich dziennikarzy zaciera już ręce na to starcie z powodu przemęczenia rywali.

