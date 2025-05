Nagły zwrot ws. Cristiano Ronaldo! "Kontrakt już podpisany"

Cristiano Ronaldo po ostatnim w sezonie meczu Al-Nassr zasiał ziarno niepewności co do swojej przyszłości. W związku z wygasającym kontraktem zaczęto łączyć go z kilkoma klubami, a właśnie napłynęły kolejne wieści.

Cristiano Ronaldo zdecydował ws. przyszłości. "Doszli do porozumienia"

Portugalczyk miał opcję pozostania w obecnym zespole i wedle informacji francuskiego portalu footmercato.net właśnie na to się zdecydował. "Al-Nassr i Cristiano Ronaldo doszli do porozumienia! [...] Zwrot w sytuacji CR7. Po zasugerowaniu, że opuści Al-Nassr, portugalski piłkarz w końcu przedłużył umowę. [...] Kontrakt już podpisany" - czytamy.

Nowa umowa Ronaldo ma obowiązywać do 2027 r., gdy będzie miał on 42 lata. Najwidoczniej to nie stanowiło przeszkody dla stron, podobnie jak brak awansu jego drużyny do najbliższej edycji Ligi Mistrzów AFC.

Media: Cristiano Ronaldo zostaje w Al-Nassr. Zła passa dobiegnie końca?

Dotychczasowy pobyt napastnika trudno bowiem uznać za owocny z perspektywy klubowej gabloty. "Od czasu jego przybycia klub zainwestował ogromne pieniądze, aby zdobyć tytuł najpierw w Arabii Saudyjskiej, a następnie w Lidze Mistrzów. Tak się jednak nie stało" - pisały zagraniczne media. Jedynym sukcesem był triumf w niezbyt prestiżowym Arabskim Pucharze Mistrzów Klubowych.

Natomiast sam piłkarz, zostając w Al-Nassr, traci szansę na występ w innych rozgrywkach. "(Jego decyzja jest - red.) mniej korzystna dla Gianniego Infantino, który w związku z tym nie zobaczy CR7 na klubowych mistrzostwach świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych" - wskazał serwis footmercato.net. Portugalczyk mógłby się tam pojawić, gdyby przeszedł np. do Al-Hilal, z którego rzekomo miał ofertę.

Ostatecznie wygląda na to, że Cristiano Ronaldo będzie kontynuował trwający od stycznia 2023 r. pobyt w Al-Nassr. Do tej pory rozegrał dla tego klubu 105 meczów, strzelił 93 gole i zanotował 15 asyst.