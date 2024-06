Stało się! Rekord Messiego wyrównany w finale Ligi Mistrzów

Real Madryt świętuje 15. w historii puchar Ligi Mistrzów. W sobotę w wielkim finale na Wembley pokonał 2:0 Borussię Dortmund. Strzelanie rozpoczęło się dopiero w 74. minucie, gdy dośrodkowanie Toniego Kroosa z rzutu rożnego wykorzystał Dani Carvajal. Siedem minut przed końcem wynik ustalił Vinicius Junior. Po podaniu Bellinghama wpadł w pole karne i technicznym strzałem pokonał Gregora Kobela. Bramka okazała się pod pewnym względem historyczna.

Vinicius dokonał w Lidze Mistrzów rzeczy wielkiej. Zrównał się Leo Messim

Jak poinformował w portalu X profil OptaJoe, Brazylijczyk właśnie wyrównał rekord Lionela Messiego, jeśli chodzi o bramki i asysty w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Przed 24. rokiem życia żaden inny piłkarz nie miał ich na koncie tylu, co oni. - Vinicius Junior był bezpośrednio zaangażowany przy zdobyciu 22 bramek w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA (11 goli, 11 asyst); najwięcej spośród wszystkich graczy przed ukończeniem 24. roku życia, wspólnie z Lionelem Messim. Gwiazdorstwo - czytamy.

Tylko w tej edycji Ligi Mistrzów Vinicius Junior miał udział przy sześciu bramkach zdobytych w fazie pucharowej. Poza sobotnim finałem do siatki trafiał także dwa razy w półfinale z Bayernem Monachium i raz przeciwko RB Lipsk w 1/8 finału. Do tego dorzucił dwie asysty w ćwierćfinale z Manchesterem City. Jeśli dodamy do tego osiągnięcia z fazy grupowej, na koncie Viniciusa zobaczyły sześć goli i pięć asyst. W klasyfikacji strzelców zajął on trzecie miejsce, ustępując jedynie Harry'emu Kane'owi i Kylianowi Mbappe (obaj po osiem goli).

Rekordu Lionela Messiego Viniciusowi już nie uda się poprawić. W grudniu skończy bowiem 24 lata, a faza pucharowa kolejnej edycji rozpocznie się dopiero w przyszłym roku kalendarzowym. Rozgrywki będą zresztą wyglądały już zdecydowanie inaczej niż dotychczas, o czym piszemy na Sport.pl.