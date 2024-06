Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego?

Nowym trenerem Fenerbahce ma zostać Jose Mourinho. Zdaniem mediów Portugalczyk chciałby sprowadzić do tureckiego zespołu... Roberta Lewandowskiego. Wydaje się jednak, że ten pomysł z góry skazany jest na niepowodzenie. Niedawno polski napastnik potwierdził, że chce zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Mimo to Turcy nie zamierzają się poddać, a tamtejsi fani w komentarzach pod zdjęciami Lewandowskiego zachęcają go do przybycia do Stambułu.

