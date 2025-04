Oto skład Barcelony na El Clasico! Co ze Szczęsnym?

Obsada środka boiska oraz lewa obrona - to były jedyne małe wątpliwości co do składu FC Barcelony na sobotni finał Pucharu Króla z Realem Madryt. Hiszpańskie media zgodnie jednak pisały, że obok Pedriego i Frenkiego de Jonga zagra Dani Olmo, strzelec jedynego gola w ostatnim, wygranym 1:0 spotkaniu ligowym z Mallorcą. Natomiast na lewej obronie według hiszpańskich mediów miał wystąpić Gerard Martin, choć ostatnio lepsze wrażenie zrobił Hector Fort.

Hansi Flick zdecydował. Tak FC Barcelona zagra w finale Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt

Znany jest już skład FC Barcelony. Trener Hansi Flick nie zaskoczył kibiców i ekspertów. Znów w wyjściowej jedenastce mecz rozpocznie w bramce Wojciech Szczęsny. Na ławce rezerwowych usiądzie wracający po kontuzji Niemiec Marc-Andre ter Stegen.

W obronie zagrają Kounde, Cubarsi, Martinez i jednak Martin. W środku boiska wystąpią Pedri, de Jong i Olmo. Pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w środku ataku biegać będzie Ferran Torres, a na skrzydłach Lamine Yamal i Raphinha.

Tymczasem w wyjściowym składzie Realu Madryt nie ma Kyliana Mbappe, który wraca po kontuzji. Francuz znalazł się jednak na ławce rezerwowych. W ataku zagrają dwaj Brazylijczycy: Vinicius Junior oraz Rodrygo.

Początek sobotniego meczu FC Barcelona - Real Madryt o godz. 22. Drużyna Flicka ma szansę zdobyć już 32. puchar, a Real Madryt - 21. Dwa poprzednie spotkania tych drużyn w tym sezonie zakończyły się zdecydowanymi zwycięstwami FC Barcelony - 4:0 w Madrycie w lidze oraz aż 5:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelony:

Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Rezerwowi: Ter Stegen, Pena (bramkarze) - Araujo, Christensen, Fort, Garcia, Gavi, Lopez, Torre, Fati, Victor.

Skład Realu Madryt: