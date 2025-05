Niewiarygodne, co się dzieje w Hiszpanii. "Szczęsny wyjazd do Warszawy"

Marc-Andre ter Stegen wrócił do bramki FC Barcelony po niemal ośmiu miesiącach przerwy i zagrał w wygranym 2:1 meczu z Realem Valladolid. Niemiec nie jest jednak w pełni gotowy i Hansi Flick zapowiedział, że bramkarzem na Ligę Mistrzów i najważniejsze spotkania LaLiga nadal będzie Wojciech Szczęsny.

Zmiana w bramce FC Barcelony? Dla Wojciecha Szczęsnego "wyjazd"

- To oczywiście kwestia gustu i niektórzy będą przekonani do jednego, a inni do drugiego. Dla mnie, widząc, że nie grał przez siedem miesięcy i że powrócił, Niemiec daje mi więcej pewności siebie niż Polak - stwierdził ostatnio Dani Senabre w programie "Tiempo de Juego" stacji COPE. Jak się okazuje, nie jest jedynym, który woli ter Stegena od Szczęsnego.

Kolejnym jest dziennikarz David Sanchez, który w tej samej audycji nawołuje do powrotu Niemca do wyjściowej jedenastki. - Narzekam na ter Stegena od kilku tygodni i chwalę Szczęsnego. Ale widząc ostatnio ter Stegena, tektura, papierosy dla Szczęsnego i wyjazd do Warszawy - stwierdził bez ogródek ekspert.

- Podpisałbym się pod ter Stegenem - dodał stanowczo Sanchez na pytanie, kto powinien zagrać w ewentualnym finale Ligi Mistrzów. Jak widać, Niemiec nadal ma wielu zwolenników i nie boją się tego, że wraca po długiej kontuzji i być może potrzebuje jeszcze obycia z boiskiem.

Żeby jednak dyskusja o tym, kto zagra w finale Ligi Mistrzów, była słuszna, to najpierw FC Barcelona musi do niego awansować. We wtorek 6 maja o 21:00 zespół Hansiego Flicka zagra z Interem Mediolan w drugim półfinale i jedno wiemy na pewno - bronił będzie Wojciech Szczęsny, a niezgłoszony do rozgrywek ter Stegen będzie oglądał starcie z wysokości trybun.