Zmiany w sztabie Igi Świątek? Padła kluczowa data

Fissette objął funkcję pierwszego trenera najlepszej polskiej tenisistki w historii pod koniec ubiegłego sezonu. Zarówno kibice jak i eksperci wiele obiecywali sobie po tej współpracy. W końcu Belg wcześniej pracował z wybitnymi zawodniczkami, m.in. z Kim Clijsters, Wiktoryją Azarenką czy Naomi Osaką. Jego podopieczne łącznie wygrywały aż sześć wielkoszlemowych turniejów.

W dodatku wszyscy zdawali sobie sprawę, że tenis Igi Świątek musi ulec zmianie. Nie rewolucji, lecz ewolucji. Polka w 2024 roku wprawdzie wciąż była wybitna na kortach ziemnych, choć "tylko" brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu przyjęła ze sporym rozczarowaniem. Jednak w drugiej połowie sezonu znacznie obniżyła loty. Smutnym podsumowaniem tego okresu okazała się afera dopingowa. Świątek ukarano wtedy symbolicznie, za nieświadome stosowanie na sen melatoniny, której partia była zanieczyszczona zakazanymi substancjami.

Ekspert wskazał, kiedy Fissette może stracić pracę. "To taki turniej, w którym może zagrać o posadę"

Wspomniana zmiana stylu jest głównym argumentem sztabu oraz zawodniczki tłumaczącym, dlaczego Świątek pod wodzą Belga jeszcze nie wygrała żadnego turnieju. Do tej sytuacji w programie "Misja Sport" odniósł się Marek Furjan.

- Tenis Igi nie może się zmienić drastycznie, tak jak prawdopodobnie u większości tenisistów na tym poziomie. Ona opiera swój tenis na pewnych elementach, jak na przygotowaniu fizycznym, końskim zdrowiu i świetnej pracy na nogach, swojej fizyczności. Nigdy nie była tenisistką, która robi użytek z serwisu, ale były takie okresy, kiedy serwis służył jej lepiej niż teraz. Nie mogę powiedzieć, że to atut Igi Świątek - stwierdził ekspert i komentator tenisa.

Słowa Furjana można traktować jak przytyk w kierunku pracy Fissette'a, jednak Polak skrytykował jego pracę w sposób bardziej bezpośredni.

- Trener powinien być najważniejszą osobą w sztabie, nie można mówić, że on nie ma na nic wpływu, że Iga jest niespokojna, co nie pozwala mu pracować. On odbija swoją pieczęć na tych wynikach - stwierdził Furjan.

Ekspert tenisa i komentator tego sportu zdradził też, kiedy jego zdaniem Świątek może zdecydować się na zmianę szkoleniowca: - Czasami w sportach zespołowych mówimy, że trener gra o posadę. Myślę, że Roland Garros to taki turniej, w którym Wim Fissette może zagrać o posadę.

Aktualnie Iga Świątek przebywa w Rzymie, gdzie w dniach 5-18 maja rozegrają się zawody gry pojedynczej kobiet w tamach Internazionali d’Italia. Z kolei turniej singla pań na Roland Garros rozpocznie się 26 maja. Iga Świątek wygrywała w Paryżu ostatnie trzy edycje French Open.