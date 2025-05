Wielki sukces kadrowicza! Został mistrzem kraju

Aleksander Śliwka przed sezonem trafił do Japonii - do ekipy Suntory Sunnbirds. Zespół Polaka sięgnął po drugie z rzędu mistrzostwo kraju. Głos po decydującym starciu zabrał reprezentant Polski. - Było sporo trudnych momentów w tym sezonie, ale trzymaliśmy się razem, wierzyliśmy w siebie nawzajem i przetrwaliśmy to - oświadczył.

Screen - Volleyball World: https://www.youtube.com/watch?v=fX3J3aZg2hE Otwórz galerię (3)