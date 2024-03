"Dawać już te mecze". Losowanie LM rozgrzało ekspertów

W tym tygodniu zakończyła się faza 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z rywalizacji odpadły m.in. Inter, RB Lipsk, FC Porto czy SSC Napoli. Niewątpliwie drużyny, które wywalczyły awans do najlepszej "ósemki" zmagań nie są przypadkowe. Wszystkie należą do światowej czołówki i każda z nich ma szanse, aby sięgnąć po to prestiżowe trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Eksperci są zgodni po losowaniu ćwierćfinałów LM. "Jest ogień"

Tuż po godz. 12:00 poznaliśmy wszystkie zestawienia ćwierćfinałów oraz całą drabinkę Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się konfrontacja Realu Madryt z Manchesterem City, do której doszło już w półfinale poprzedniej edycji. Wówczas lepsi okazali się mistrzowie Anglii, którzy po pierwszym remisowym starciu rozbili rywala na własnym stadionie aż 4:0.

"A propos losowania Realu Madryt. To jak z ludźmi. Są tacy, którzy boją się trudnych zadań, sytuacji, zawsze szukają "skrótu". Są i tacy, którzy wręcz ich potrzebują. Bo sukces w takich okolicznościach daje coś wyjątkowego, niedostępnego dla innych. I to są prawdziwi mistrzowie" - wyjaśnił Rafał Wolski z Viaplay.

"Jest ogień po prawej" - napisał, odnosząc się do części drabinki, gdzie znajdują się: Arsenal, Bayern, Real Madryt i Manchester City. "Liga Mistrzów od ćwierćfinałów to prawdziwa uczta. Barcelona niespodziewanie może marzyć o finale?" - zakończył.

Kibice Realu i City" - napisał Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl, zamieszczając wymownego GIF-a, na którym mężczyzna łapie się za twarz.

Eksperci uważają, że spore szanse na pokonanie PSG ma FC Barcelona. "PSG rywalem Barcelony w ćwierćfinale. Dla mnie Katalończycy mieli więcej szczęścia niż pecha" - skomentował dziennikarz Toni Juanmarti.

"Kozackie pary wylosowało i w sumie nie widzę nigdzie faworyta. Nawet Barcelona może zaskoczyć" - zakomunikował Tomasz Hatta z iGol.pl.

"Tuchel, idziemy po was" - zakomunikował kibicujący Arsenalowi dziennikarz Radosław Przybysz z Meczyki.pl.

"Czyli bez angielskiego finału na Wembley. Ale półfinał też nie będzie zły" - stwierdził Maciej Łukacz z Meczyki.pl.

"Arsenal – Bayern, Atletico – Borussia, Real – Manchester City, PSG – Barcelona. Co to będą za ćwierćfinały" - przekazał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Bez względu na losowanie śmiało myślę, że żaden włoski zespół nie przegra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów" - podsumował Marcin Długosz z Kanału Sportowego.

"Dajcie już te mecze" - przekazał Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. "Proszę o finał FC Barcelona - Real Madryt" - dodał.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 9 i 10 kwietnia, a rewanże 16 i 17 kwietnia. Z kolei półfinały odbędą się 30 kwietnia i 1 maja 2024, a rewanże 7 i 8 maja bieżącego roku. Wielki finał na Wembley zaplanowany jest na 1 czerwca.