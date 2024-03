20 lat później Żewłakow powiedział, jaki naprawdę był Olisadebe

Emmanuel Olisadebe był gwiazdą reprezentacji Polski w latach 2000-2004, gdy w 25 meczach strzelił 11 goli. Aż osiem z nich zdobył w eliminacjach mistrzostw świata 2002, dzięki czemu Polska awansowała na pierwszy mundial po 16 latach. Do kadry powołał go Jerzy Engel. "Olisadebe, w ubogim piłkarsko kraju, stał się absolutną gwiazdą. Przed mundialem firmy motoryzacyjne wręczały mu samochody, sponsorzy kadry nalegali, by grał w reklamach, a na ślubie z Beatą Smolińską w ogrodzie Saskim dziennikarzy i fotoreporterów było tylu, co gości" - pisał o nim Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Michał Żewłakow wypowiedział się o Emmanuelu Olisadebe

Olisadebe występował między innymi w Polonii Warszawa, Portsmouth i Skodzie Xanthi. Karierę zakończył w 2012 roku w barwach PAE Veria. Teraz na jego temat wypowiedział się były kolega z reprezentacji Michał Żewłakow. Poruszył między innymi kwestię znajomości języka polskiego Olisadebe.

- Zdecydowanie lepiej rozumiał język polski. Na początku miał problemy, żeby pewnie odpowiedzieć w naszym języku, ale po jakimś czasie komunikacja z nim nie była problemem. Specyficzny, cichy gość. Skrupulatnie dobierał sobie ludzi. Nie każdego dopuszczał do siebie - powiedział w programie na kanale YouTube Weszło.

A czym obecnie zajmuje się Olisadebe? Od momentu rozbratu z futbolem mieszka w Nigerii, gdzie prowadzi działalność związaną z obrotem nieruchomościami. - Jest deweloperem. Buduje i sprzedaje nieruchomości. Ma swoje hotele. Jest spoko, wszystko u niego jest dobrze, nie ma powodów do zmartwień - powiedział były piłkarz Martins Ekwueme w rozmowie z Weszło. I dodał, że Olisadebe wkrótce planuje odwiedzić Polskę.