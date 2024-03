Wielka ulga! Świetne wieści dla Polski. Chodzi o ranking UEFA

Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin - te drużyny reprezentowały nas w tym sezonie w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski zakończyli kwalifikacje Ligi Mistrzów na IV rundzie, natomiast później nie wyszli z grupy Ligi Europy. Wcześnie - bo jeszcze na etapie eliminacji - rywalizacje zakończyły Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Bardzo dobre wieści dla Polski. Chodzi o ranking UEFA

Przed rozpoczęciem fazy pucharowej LKE wydawało się, że Legia Warszawa może powalczyć z Molde FK i nawiązać do ubiegłorocznego wyniku Lecha. Rywale szybko sprowadzili ją na ziemię. Po 24. minutach pierwszego starcia było już 0:3 i choć zakończyło się wynikiem 2:3, to w rewanżowym spotkaniu w Warszawie piłkarze Kosty Runjaicia znów zostali upokorzeni. Finalnie polegli w dwumeczu 2:6 i pożegnali się z europejskimi pucharami.

Z rankingu UEFA wynika, że ten sezon i tak był dobry dla polskich klubów, które zgromadziły łącznie 6,875 pkt. Patrząc na ostatnich pięć lat, lepiej było tylko raz - w ubiegłym sezonie. Polska nie była pewna pozycji w rankingu UEFA, bo w grze pozostało chorwackie Dinamo Zagrzeb.

Tydzień temu Dinamo wygrało 2:0 z PAOK-iem, co sprawiło, że Chorwacja minimalnie wyprzedziła Polskę w rankingu. Chorwacja ma w tym momencie 25,525 pkt, a Polska zaledwie 0,200 pkt mniej. Istniało spore zagrożenie, że Chorwaci jeszcze bardziej uciekną, ale w czwartek PAOK rozbił aż 5:1 Dinamo. Tym samym ostatnia drużyna z tego kraju odpadła z rozgrywek. Co więcej, w europejskich pucharach nie ma już przedstawiciela żadnego kraju od 18. do 53. miejsca w rankingu UEFA.

Sytuacja w rankingu ulegnie jednak zmianie na początku przyszłych rozgrywek, ponieważ Chorwatom odejdzie sezon 2019/20, podczas którego zdobyli łącznie 4,375 pkt. Dla Polski był to wyjątkowo nieudany rok, gdyż zdobyła jedynie 2,125 pkt. Na początku przyszłego sezonu Chorwacja będzie miała zatem 21,150 pkt, natomiast Polska 23,250 pkt. To nie jedyny kraj, jaki wyprzedzimy na starcie przyszłego sezonu. Za nami będą także Serbia (21,775 pkt) oraz Ukraina (20,800). Polska będzie więc na 18. miejscu.

W tym sezonie Polska osiągnęła swój główny cel, jakim było 22. miejsce w rankingu UEFA. To oznacza, że mistrz Polski będzie grać nie od I, a od II rundy el. LM w sezonie 2025/26. Co dalej? 15. miejsce da Polsce dwie drużyny w eliminacji Ligi Mistrzów.

Aktualny ranking UEFA: