Real Madryt rozwścieczył swoją gwiazdę. Co oni sobie myśleli?!

Niestety częstym zjawiskiem w piłce nożnej jest rasizm. W ostatnim czasie twarzą walki z rasizmem jest Vinicius Junior. W maju zeszłego roku Brazylijczyk był obrażany przez kibiców Valencii na tle rasistowskim. Wtedy gracz Realu pokazał im dwa środkowe palce, a między nim a Hugo Duro doszło do rękoczynów. Vinicius otrzymał ogromne wsparcie. Niestety w niedawno rozegranym meczu między Valencią a Realem te incydenty się powtórzyły, ale tym razem Vinicius miał zostać nazwany małpą przez... kilkuletnie dziecko.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

"Nagrodą dla rasistów będzie moje odejście. Nie chodzi o piłkę nożną, chodzi o La Liga. To nie był ani pierwszy, ani drugi, czy trzeci raz. Rasizm jest w La Liga normalny" - pisał Vinicius w oświadczeniu jeszcze w zeszłym roku. Teraz reprezentant Brazylii miał kolejny powód do wściekły, ale tym razem z powodu... Realu Madryt. O co konkretnie chodzi?

Wielka wpadka Realu Madryt. Vinicius groził strajkiem. "Nie pozwoli na takie gesty"

Portal relevo.com informuje, że na dwa dni przed meczem Valencia - Real na Instagramie madrytczyków pojawiła się graficzna zapowiedź spotkania, promowana właśnie wizerunkiem Viniciusa. Tutaj doszło do wpadki, ponieważ na grafice pojawiła się naklejka z logo grupy izraelskich DJ-ów "Vini Vici". Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że logo pokazuje ewolucję od małpy do człowieka, kończywszy właśnie na DJ-u. Cała publikacja była widoczna przez pół godziny i nie ubiegła uwadze Viniciusa. Powyższe źródło podaje, że Vinicius był na tyle wściekły, że zagroził, iż nie zagra przeciwko Valencii.

Ostatecznie sytuację załagodził Jose Angel Sanchez, a więc dyrektor generalny Realu. Działacz obiecał podjąć odpowiednie działania, by taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. "Vinicius powiedział bardzo ostre słowa osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie. Był tym niemile zaskoczony" - czytamy w artykule. Nie wiadomo jednak ile osób zostało potencjalnie ukaranych za tę pomyłkę w mediach społecznościowych Realu Madryt. "Vinicius pokazał, że nie pozwoli na rasistowskie gesty, tym bardziej ze strony klubu" - dodaje relevo.com.

Ostatecznie Vinicius zagrał przeciwko Valencii i strzelił dwa gole, a mecz zakończył się remisem 2:2. To spotkanie kończyło się w aferze skandalu, ponieważ Jesus Gil Manzano zdecydował się odgwizdać koniec rywalizacji w momencie, gdy Brahim Diaz dośrodkowywał piłkę w pole karne Valencii. To była 98. minuta spotkania. Wtedy Jude Bellingham pokonał bramkarza, ale z tego względu trafienie Anglika nie mogło zostać uznane. Za ten fatalny błąd Manzano został zawieszony na co najmniej dwie kolejki ligi hiszpańskiej.

Vinicius jest piłkarzem Realu Madryt od lata 2018 roku, kiedy to odszedł za 45 mln euro z Flamengo. W tym sezonie Brazylijczyk ma 16 goli i osiem asyst w 27 meczach, a łącznie zagrał już 252 spotkania dla Realu, w których strzelił 75 goli i zaliczył 72 asysty. Jego kontrakt z Realem wygasa w czerwcu 2027 roku. Z Viniciusem w składzie Real wygrał dwa mistrzostwa Hiszpanii, a także Ligę Mistrzów czy Klubowe Mistrzostwo Świata.