Wielki wieczór Kamila Grabary. Zrobili to. Mamy gola sezonu w LM! [WIDEO]

Wtorek i środa to dni, w które kończy się rywalizacja w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dziś poznaliśmy rozstrzygnięcia w grupach A, B, C i D. Z rozgrywkami pożegnały się Manchester United i Sevilla. Hiszpanie na wiosnę w ogóle nie zagrają w europejskich pucharach. Co za tym idzie nie obronią tytułu w Lidze Europy. Przyczynił się do tego Polak - Przemysław Frankowski.

Franek-łowca bramek, Grabara z awansem. Działo się w Lidze Mistrzów

Hitem wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów miało być starcie Manchesteru United z Bayernem Monachium. Anglicy musieli wygrać z mającymi pewny awans Bawarczykami, a także liczyć na korzystny rezultat w drugim spotkaniu, by marzyć o wyjściu z grupy. Plany to jedno, a rzeczywistość co innego. Bayern wygrał po golu Kingsleya Comana i pozbawił Anglików wszelkich złudzeń dotyczących gry w europejskich pucharach.

W drugim spotkaniu, rozgrywanym na słynnym Parken, Kopenhaga z Kamilem Grabarą pokonała Galatasaray. W 58. minucie meczu Lukas Lerager wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. To trafienie wystarczyło do zwycięstwa, które zapewniło Duńczykom drugie miejsce w grupie. Jednym z bohaterów tego spotkania był Kamil Grabara, który zaliczył kilka trudnych interwencji. Galatasaray ruszył do ataku w końcówce, w doliczonym czasie gry Grabara najpierw obronił strzał Hakima Ziyeha z dystansu. Kilkadziesiąt sekund później popisał się kolejną dobrą interwencją.

Wyniki i tabela grupy A Ligi Mistrzów:

Manchester United - Bayern Monachium 3:3

Bayern Monachium - FC Kopenhaga 0:0

Bayern Monachium - 6 meczów, 16 pkt, 12:6 - awans (LM) FC Kopenhaga - 6 meczów, 8 pkt, 8:8 - awans (LM) Galatasaray - 6 meczów, 5 pkt, 10:13 - awans (LE) Manchester United - 5 meczów, 4 pkt, 12:15

W grupie B wszystko było jasne już przed 21:00. Z europejskimi pucharami pożegnała się Sevilla, do czego walnie przyczynił się Przemysław Frankowski. Wahadłowy reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny i wyprowadził Lens na prowadzenie. Hiszpanom na nic się zdał gol Sergio Ramosa - także z jedenastu metrów. W samej końcówce zwycięstwo Francuzom zapewniło trafienie Angelo Fulginiego.

W fazie pucharowej Ligi Mistrzów zobaczymy Arsenal i PSV Eindhoven. W barwach londyńczyków 90 minut rozegrał dziś Jakub Kiwior. Podopieczni Mikela Artety prowadzili po golu Eddiego Nketiaha, ale za sprawą Yorbe Vertessena Holendrzy wyrównali.

Wyniki i tabela grupy B Ligi Mistrzów:

PSV - Arsenal 1:1

Lens - Sevilla 2:1

Arsenal - 6 meczów, 13 pkt, 16:4 - awans (LM) PSV Eindhoven - 6 meczów, 9 pkt, 8:10 - awans (LM) Lens - 6 meczów, 8 pkt, 6:11 - awans (LE) Sevilla - 6 meczów, 2 pkt, 7:12

Rozstrzygnięcia poznaliśmy także w grupie C. Madrytczycy zmagania w fazie grupowej zakończyli w Berlinie. Podopieczni Carlo Ancelottiego w 45. minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale Luka Modrić nie wykorzystał rzutu karnego. Chwilę później kibiców Unionu uszczęśliwił Kevin Volland. W drugiej połowie dwa gole dla Realu zdobył Joselu. Na dublet hiszpańskiego napastnika odpowiedział Alex Kral. Ostatnie zdanie należało jednak do Realu. Zwycięskim trafieniem popisał się Dani Ceballos.

Neapolitańczycy, na własnym terenie, bez większych problemów poradzili sobie z Bragą. Najpierw piłkę do własnej siatki skierował Serdar Saatci, a następnie bramkarza rywali pokonał Victor Osimhen. To pierwszy gol Nigeryjczyka w tej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki i tabela grupy C Ligi Mistrzów:

Union Berlin - Real Madryt 0:0

Napoli - Sporting Braga 2:0

Real Madryt - 6 meczów, 18 pkt, 16:7 - awans (LM) Napoli - 6 meczów, 5 pkt, 10:9 - awans (LM) Braga - 6 meczów, 4 pkt, 6:12 - awans (LE) Union Berlin - 6 meczów, 2 pkt, 6:10

W grupie D także wiadome było, że na pierwszych dwóch miejscach znajdą się Inter Mediolan i Real Sociedad. Na Stadio Giuseppe Meazza oba zespoły zmierzyły się więc w walce o wygranie grupy. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W drugim spotkaniu Salzburg rywalizował z Benficą o miejsce w Lidze Europy. Portugalczycy objęli prowadzenie po golu...bezpośrednio z rzutu rożnego. Golkipera Salzburga zaskoczył Angel Di Maria. Dla Argentyńczyka to pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów po powrocie do lizbońskiego klubu. I prawdopodobnie mocny kandydat do gola sezonu w LM. Tuż przed przerwą prowadzenie podwyższył Rafa Silva. W drugiej połowie gola kontaktowego zdobył Luka Sucić. W doliczonym czasie gry na 3:1 trafił Arthur Cabral. Dzięki temu trafieniu Benfica zagra na wiosnę w Lidze Europy.

Wyniki i tabela grupy D Ligi Mistrzów:

Inter Mediolan - Real Sociedad 3:3

Salzburg - Benfica Lizbona 0:0

Real Sociedad - 6 meczów, 12 pkt, 7:2 - awans (LM) Inter Mediolan - 6 meczów, 12 pkt, 8:5 - awans (LM) Benfica Lizbona - 6 meczów, 4 pkt, 7:11- awans (LE) Salzburg - 6 meczów, 4 pkt, 4:8

Ostatnie mecze Ligi Mistrzów w tym roku rozegrane zostaną jutro. Poznamy rozstrzygnięcia w grupach E, F, G i H.