OFICJALNIE: Nagły zwrot akcji ws. Lewandowskiego! Xavi zdecydował

Przed Barceloną ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii zdołali wywalczyć awans do 1/8 finału na kolejkę przed końcem zmagań, więc wyjazdowe spotkanie z Royal Antwerp mogli potraktować jako szansę, by dać odpocząć kilku kluczowym graczom. Pierwotnie w tym gronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski, który dostał wolne od Xaviego, mimo że zadeklarował mu gotowość do gry. "Lewandowski chętny na wyjazd, ale - co oczywiste - zgodził się z argumentacją szkoleniowca i ostatecznie zostaje w Barcelonie" - informował portal WP SportoweFakty.

Zmiana w kadrze Barcelony. Jednak Lewandowski będzie dostępny na Ligę Mistrzów

Okazuje się, że wczorajsze wieści o odpoczynku dla Lewandowskiego od Xaviego są już nieaktualne, bo Barcelona opublikowała aktualizację kadry w mediach społecznościowych, z której wynika, że Polak jednak będzie dostępny na mecz z mistrzem Belgii w Lidze Mistrzów. Poza nim do listy dopisany został Ronald Araujo i Ilkay Gundogan. Zgodnie z poprzednią listą, brakuje Frenkiego De Jonga. Holender ma zmagać się z gorączką.

Z czego wynika obecność Lewandowskiego, Araujo i Gundogana? Zdaniem Gerarda Romero z Jijantes, powodem zmian jest fakt, że Barcelona pozostanie w Belgii po meczu z Antwerpią. Zespół wróci do Hiszpanii dopiero w czwartek 14 grudnia, więc wspomniana trójka będzie wtedy dostępna, by odbyć trening z zespołem. Hiszpański dziennikarz Adria Albets uzupełnia, powołując się na wiadomość z klubu, że Lewandowski, Araujo i Gundogan mieliby trzydniową przerwę od treningów, gdyby zostali w Barcelonie, więc dlatego polecą z kadrą do Belgii.

W tym sezonie Lewandowski zagrał w czterech meczach Ligi Mistrzów, w których strzelił jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Doszło do tego akurat w domowym meczu z Antwerpią, wygranym 5:0 przez Barcelonę.

Na razie nie wiadomo, czy obecność Lewandowskiego jest podyktowana tylko ewentualnie tą przerwą w treningach, czy też Polak jednak zagra w spotkaniu z mistrzami Belgii. Mecz Antwerpia - FC Barcelona odbędzie się w środę 13 grudnia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.